مدرب تشيلسي ليام روزينيور يكشف أنه وراء رحلة كول بالمر إلى دبي مع صديقته أوليفيا هولدر

وصل تشيلسي إلى فاصل مدته أسبوع في جدول مبارياته المزدحم لموسم 2025-26، بعد فوزه السهل 4-0 على فريق هال سيتي من دوري الدرجة الثانية في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. حصل بالمر على راحة في مباراة التايجرز، حيث لم يتم إدراجه حتى ضمن قائمة البدلاء.

من المفترض أن يعود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة بيرنلي يوم السبت بعد أن استعاد طاقته بالكامل. وذلك لأنه كان يسترخي في الإمارات العربية المتحدة - حيث قضى وقتًا على الشاطئ واستمتع بالعديد من التجارب الحصرية التي توفرها دبي.

رافق بالمر في تلك الرحلة عارضة الأزياء والمؤثرة هولدر، حيث تمت مشاركة صور من رحلتهم إلى الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أهدى لاعب تشيلسي رقم 10 صديقته باقة ضخمة من الورود الحمراء وحقيبة شانيل.