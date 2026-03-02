مدرب تشيلسي ليام روزينيور يعلق على أداء روبرت سانشيز المتذبذب ضد أرسنال ويكشف ما إذا كان بيدرو نيتو قد اعتذر عن البطاقة الحمراء السخيفة

وتفاقمت الهزيمة بسبب لحظة جنون من بيدرو نيتو، الذي حصل على بطاقة حمراء بسبب حصوله على إنذارين سريعين، أحدهما بسبب اعتراضه على الحكم. أثارت هذه الحادثة ردود فعل عنيفة من قبل المحللين، حيث وصف المهاجم السابق للبلوز كريس ساتون الجناح بـ"الأحمق" لتخليه عن زملائه. ومع ذلك، كشف روزينيور أن لاعب ولفرهامبتون السابق قد اتخذ بالفعل خطوات للتعويض في غرفة الملابس، حيث يسعى النادي إلى تجاوز خسارته التاسعة هذا الموسم.

وأوضح روزينيور التداعيات الداخلية للبطاقة الحمراء، قائلاً: "يجب أن يتحسن الوضع. مهمتي هي خلق ثقافة المساءلة. إذا ارتكبت خطأً، عليك أن ترفع يديك لتضمن ألا يتكرر ذلك مرة أخرى. تحتاج إلى زملائك في الفريق لمساعدتك، ولكن الأمر يعود إليك في النهاية. اعتذر بيدرو للفريق. أحتاج إلى رؤية تحسن في السلوك الآن. الأمر لا يقتصر على بيدرو. إنزو [فرنانديز] هو قائد بارز. هذا أمر يحتاج إلى تحسين. نحن أحد أصغر الفرق في أوروبا. أحيانًا تحتاج إلى المرور بتجارب لتتحسن. لا أريد أن تكون تجربة تعليمية نفشل فيها في تحقيق ما نريد تحقيقه".