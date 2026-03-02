Getty/GOAL
مدرب تشيلسي ليام روزينيور يعلق على أداء روبرت سانشيز المتذبذب ضد أرسنال ويكشف ما إذا كان بيدرو نيتو قد اعتذر عن البطاقة الحمراء السخيفة
روزينيور يدعم سانشيز
في حديثه في كوبهام قبل رحلة منتصف الأسبوع إلى أستون فيلا، تناول روزينيور الانتقادات الموجهة إلى حارس مرماه بعد خسارة ديربي لندن. وقال: "أعتقد أن كل لاعب يساهم في الصورة العامة ووظيفة فريقك. نعم، في الدقائق الأولى من المباراة، مررنا ببعض اللحظات العصبية. حقيقة أننا لعبنا من الخلف أثرت على ضغطهم وأعطتنا مساحة في المناطق التي أردنا أن نحصل على تلك المساحات. أعتقد أن هذا واضح تمامًا. لذا لا أريد أن أخص لاعبين بالذكر وأقول ما يمكنهم أو لا يمكنهم تحسينه. الأمر يتعلق بوظيفة الفريق. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه القول في هذه اللحظة، باستثناء هدفي اللعب المحدد، أن فريقي لم يؤدِ بشكل جيد في المباراة. بالمناسبة، متصدر الدوري، متصدر دوري أبطال أوروبا. لقد عملنا بشكل جيد جدًا في معظم المباراة. السبب في خسارتنا للمباراة هو أننا لم نستغل اللحظات. لا علاقة لهذا بتكوين روب، ولا علاقة له بالطريقة التي لعبنا بها. علينا إدارة تلك اللحظات لكي نفوز بمباريات كرة القدم".
جنون البطاقة الحمراء لنيتو
وتفاقمت الهزيمة بسبب لحظة جنون من بيدرو نيتو، الذي حصل على بطاقة حمراء بسبب حصوله على إنذارين سريعين، أحدهما بسبب اعتراضه على الحكم. أثارت هذه الحادثة ردود فعل عنيفة من قبل المحللين، حيث وصف المهاجم السابق للبلوز كريس ساتون الجناح بـ"الأحمق" لتخليه عن زملائه. ومع ذلك، كشف روزينيور أن لاعب ولفرهامبتون السابق قد اتخذ بالفعل خطوات للتعويض في غرفة الملابس، حيث يسعى النادي إلى تجاوز خسارته التاسعة هذا الموسم.
وأوضح روزينيور التداعيات الداخلية للبطاقة الحمراء، قائلاً: "يجب أن يتحسن الوضع. مهمتي هي خلق ثقافة المساءلة. إذا ارتكبت خطأً، عليك أن ترفع يديك لتضمن ألا يتكرر ذلك مرة أخرى. تحتاج إلى زملائك في الفريق لمساعدتك، ولكن الأمر يعود إليك في النهاية. اعتذر بيدرو للفريق. أحتاج إلى رؤية تحسن في السلوك الآن. الأمر لا يقتصر على بيدرو. إنزو [فرنانديز] هو قائد بارز. هذا أمر يحتاج إلى تحسين. نحن أحد أصغر الفرق في أوروبا. أحيانًا تحتاج إلى المرور بتجارب لتتحسن. لا أريد أن تكون تجربة تعليمية نفشل فيها في تحقيق ما نريد تحقيقه".
معالجة مشاكل الانضباط "العميقة"
أصبح سجل تشيلسي التأديبي موضوعًا رئيسيًا للنقاش في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حصل النادي على عدد كبير من البطاقات بمعدل مقلق. اعترف روزينيور أنه يبحث عن سبب "عميق" لعدم تركيز الفريق في اللحظات التي تتسم بضغط شديد. وحذر فريقه من أن اختيار التشكيلة في المستقبل قد يتأثر بشدة بقدرة اللاعب على البقاء في الملعب، حيث لا يستطيع البلوز الاستمرار في اللعب بعشرة لاعبين إذا أرادوا الصعود في جدول الترتيب.
وأضاف المدير الفني: "هذا يظهر أهمية عدم الحصول على بطاقة حمراء. ترتفع نسبة فرصنا في الفوز بشكل كبير. رد الفعل على الانتكاسات، أحيانًا يكون التخلي عن الكرة، وأحيانًا يكون قرار الحكم الذي لا توافق عليه. تختار اللاعبين الذين يظهرون هذا التحسن. لا يمكنني تحمل خوض موسم تتعرض فيه فريقي لبطاقة حمراء كل مباراتين أو ثلاث مباريات. عليّ أن أختار تشكيلة فريقي بناءً على ذلك".
تحدي أستون فيلا ينتظرنا
تواجه تشيلسي الآن تحولاً سريعاً وهي تستعد لزيارة فريق أستون فيلا الذي يسعى إلى التعافي من انتكاساته الأخيرة. كان فريق أوناي إيمري دقيقاً أمام المرمى، وروزينيور يدرك تماماً التهديد الذي يشكله على دفاع تشيلسي الذي بدا ضعيفاً مؤخراً في الكرات الثابتة. مع شهرة فيلا بقدراته الهجومية، سيحتاج البلوز إلى أداء خالٍ من الأخطاء من سانشيز وخط دفاعه لضمان تحقيق نتيجة جيدة.
وفي معرض حديثه عن التحدي الذي ينتظر الفريق، ختم روزينيور قائلاً: "السبب وراء تسجيل فيلا لأهداف رائعة هو أن لديه لاعبين هجوميين رائعين. ستكون مباراة صعبة للغاية. إنهم فعالون للغاية من حيث الأهداف المتوقعة التي يصنعونها. سيكون لديهم رد فعل على النتيجة الأخيرة، لذا سنستعد لمباراة صعبة للغاية".
