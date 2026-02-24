مدرب بودو جليمت عن إنتر: مانشستر سيتي لم يشكو من العشب الصناعي.. هذا ليس ذكاءً!

شهدت مباراة الذهاب جدلًا كبيرًا حول حالة العشب الصناعي في ملعب بودو حيث اشتكى الجانب الإيطالي من تضرر أرضية الملعب ووجود عيوب فنية في الأطراف نتيجة استخدام آليات إزالة الثلوج.

ورد كيتيل نوتسن مدرب بودو جليمت خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء مؤكدًا أنه لا يملك فعل أي شيء تجاه هذا الأمر ومشددًا على ضرورة التركيز على الجوانب التي يمكن التحكم فيها فقط.

وصرح نوتسن قائلا "إن نادي مانشستر سيتي لم يتطرق لمسألة الملعب عند مواجهتهم كما أن فريقي غير معتاد أيضًا على اللعب في ملعب سان سيرو".

وأشار نوتسن إلى أنه يرى من غير الذكاء الحديث عن ظروف خارجية بعيدة عن كرة القدم موضحًا أن ما يفعله الآخرون لا يمثل أهمية بالنسبة له.