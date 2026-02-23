مدافع ريال مدريد دين هويجن يعتذر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية بعد نشره منشوراً مسيئاً

على الرغم من سرعة الاعتذار، إلا أن طبيعة المنشور الأصلي تركت طعمًا مرًا لدى الكثيرين. تشير التقارير إلى أن الصورة التي تمت مشاركتها كانت مصحوبة بتعليقات مسيئة للغاية من مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك تعليق ادعى أن الشخص المعني يمكن "تغطية عينيه بخيط تنظيف الأسنان". وورد في تعليق آخر ظهر في لقطة الشاشة أن "حتى الصينيين يطلقون عليه لقب صيني"، مما زاد من حدة التوتر المحيط بالمنشور. ألقت هذه الحادثة بظلالها على سمعة النجم الصاعد الذي يواصل تطوره في ملعب برنابيو.

على الرغم من الاعتذار الرسمي، لا يزال العديد من المشجعين في الصين غير راضين عن طريقة تعامل النادي مع الموقف. وأشار النقاد إلى أن البيان لم يُنشر إلا على Weibo، وهي منصة تستهدف السوق الصينية بشكل خاص، ولم يُنشر على حسابات Huijsen وريال مدريد العالمية على Instagram أو X. وقد أدى ذلك إلى مطالبات باعتذار أكثر شفافية على مستوى العالم أو بيان بالفيديو، حيث شكك المشجعون في صدق الندم أو اعتبروه مجرد محاولة لحماية المصالح التجارية الكبيرة للنادي في المنطقة.