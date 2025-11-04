FC Barcelona v FC Seoul - Preseason FriendlyGetty Images Sport
عاد بالأمس وغادر التدريبات اليوم.. مدافع برشلونة يثير القلق من جديد رغم أنباء جارسيا المبشرة!

هانزي فليك يخشى معاينة الأضرار من جديد!

شهدت تدريبات فريق برشلونة صباح اليوم الثلاثاء بعض المستجدات المهمة على صعيد الإصابات واستعدادات الفريق قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في الجولة القادمة من دوري أبطال أوروبا، حيث واصل الحارس الكتالوني جوان جارسيا برنامجه التأهيلي بشكل منفرد، في وقت غادر فيه المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن الحصة التدريبية بعد مرور عشر دقائق فقط على بدايتها، الأمر الذي أثار بعض القلق داخل الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك.

التدريب، الذي أُقيم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في المدينة الرياضية، جاء في إطار التحضيرات المكثفة قبل السفر إلى بلجيكا، حيث سيخوض الفريق الكتالوني مباراة هامة أمام كلوب بروج يوم الأربعاء على ملعب "يان بريدل" في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية الأبرز.

    موقف جوان جارسيا

    بدأت الجلسة بعمل منفرد من الحارس الشاب جوان جارسيا، الذي يواصل خطواته بثبات نحو التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الأسابيع الماضية. وقد ظهر الحارس الكتالوني برفقة عدد من أعضاء الطاقم الفني والطبي، حيث خاض تدريبات خاصة على أرضية الملعب تضمنت تدريبات لياقية وتمارين باستخدام الكرة.

    ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جارسيا بدا في حالة بدنية جيدة وأظهر رغبة واضحة في تسريع عملية العودة، رغم أن الجهاز الطبي لا ينوي التعجل بعودته. وقد أنهى الحارس تدريبه قبل نزول زملائه إلى أرضية الميدان، وغادر الملعب برفقة المعد البدني بيبي كوندي بعد قرابة نصف ساعة من العمل.

    المصدر ذاته أكد أن فليك يرى أن جارسيا قد يكون جاهزًا للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، المقررة في منتصف نوفمبر (15 و16 نوفمبر)، في حال استمر تحسنه بنفس الوتيرة الحالية. ويعتبر الحارس أحد العناصر التي يعوّل عليها المدرب الألماني للمستقبل، خاصة بعد الأداء الإيجابي الذي قدّمه قبل إصابته.

    قلق كريستنسن

    في المقابل، لم تكن الأخبار مريحة بخصوص المدافع أندرياس كريستنسن. اللاعب الذي عاد إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين بعد تعافيه من إصابة عضلية خفيفة، بدا قريبًا من دخول قائمة الفريق لمواجهة بروج، إلا أن عودته لم تكتمل كما كان متوقعًا.

    فبعد مرور نحو عشر دقائق فقط من انطلاق الحصة التدريبية، اضطر كريستنسن إلى مغادرة الملعب بسبب تجدد الآلام، ليغادر برفقة أحد أعضاء الطاقم الطبي. لم يصدر النادي حتى الآن بيانًا رسميًا حول حالته، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه غادر الجلسة بدافع الحذر، وليس نتيجة لإصابة جديدة خطيرة.

    من جانبه، يراقب فليك الموقف عن قرب، إذ يدرك أهمية اللاعب في قلب الدفاع إلى جانب إريك جارسيا وباو كوبارسي، خصوصًا مع ضغط المباريات المتلاحقة في الدوري ودوري الأبطال. المدرب الألماني لا يرغب في المجازفة بإشراك اللاعب إذا لم يكن في جاهزية كاملة، ويفضل تأجيل عودته لما بعد فترة التوقف إن لزم الأمر.

  • موقعة بروج

    تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه برشلونة مرحلة مهمة من الموسم، حيث يسعى الفريق لاستمرار طريق الانتصارات الأوروبية، وقد خصص فليك الجزء الأكبر من الحصة التدريبية لتطبيق الجوانب التكتيكية، مع التركيز على التحركات الدفاعية السريعة والضغط العالي في وسط الميدان، وهي النقاط التي أكد المدرب سابقًا أنها ستكون مفتاح النجاح أمام الفرق التي تعتمد على التحولات السريعة مثل بروج.

    التدريب شهد حضور جميع اللاعبين المتاحين، بمن فيهم روبرت ليفاندوفسكي الذي عاد مؤخرًا من الإصابة وشارك في المران الجماعي بكامل طاقته، بينما خضع بعض اللاعبين الأساسيين لتمارين استشفائية خفيفة لتجنب الإرهاق.

  • ثقة الجماهير

    هانزي فليك، الذي يدرك أهمية المواجهة المقبلة بعد الانتقادات التي تلقاها الفريق في الفترة الماضية، أكد في تصريحات سابقة أن “المجموعة تعمل بروح عالية، وأن الفريق سيتحسن تدريجيًا مع عودة المصابين واستعادة الإيقاع” كما شدد على أن "برشلونة بحاجة إلى التوازن بين الهجوم والدفاع، واللعب الجماعي هو السبيل لتحقيق ذلك".

    الجماهير الكتالونية من جانبها تأمل في أن يتمكن الفريق من تجاوز عقبة بروج ومواصلة مشواره الأوروبي بثقة، في ظل مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء الهجومي، رغم القلق المستمر من الغيابات الدفاعية.

    وبينما ينتظر أن يحسم فليك قائمته النهائية للسفر إلى بلجيكا خلال الساعات المقبلة، يبقى التركيز منصبًا على جاهزية كريستنسن وموعد عودة جارسيا، إذ يمثلان معًا جزءًا من الحلول التي يبحث عنها الجهاز الفني لترميم المنظومة الدفاعية للفريق الكتالوني.

    وبهذا، يستمر برشلونة في محاولاته لإعادة الاستقرار الفني والبدني إلى الفريق قبل الدخول في مرحلة الحسم الأوروبية، حيث تبدو عودة المصابين ورفع الجاهزية البدنية أهم مفاتيح النجاح في الأسابيع المقبلة.

