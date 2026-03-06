مدافع أرسنال غابرييل ماغالهايس يرد على انتقادات مدرب برايتون بعد فوز صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد صافرة النهاية، سارع غابرييل إلى الإشارة إلى أن مسؤولية وتيرة المباراة تقع على عاتق الحكام وليس اللاعبين. وشدد على أن الفريق لن يتأثر بشكاوى الخصم في سعيه للفوز بلقب الدوري الأول منذ أكثر من عقدين. وقال غابرييل لشبكة ESPN البرازيلية: "لا نهتم حقًا بما يقوله. هذا أمر يقرره الحكم على أرض الملعب. إذا أراد إعطاء بطاقة صفراء أو لا، فهو الذي يقرر الوقت الذي نستغرقه. علينا فقط أن نواصل العمل بالطريقة التي نعمل بها".

يقول غابرييل إن النتيجة كانت دفعة كبيرة للمدفعجية في سعيهم لإنهاء انتظار النادي الذي دام 22 عامًا للفوز باللقب، لكنه طلب من زملائه في الفريق أن يظلوا متواضعين. وأضاف اللاعب البرازيلي الدولي: "علينا التركيز على أنفسنا ومواصلة القيام بما نقوم به. الآن حققنا ثلاث انتصارات متتالية، وبالطبع علينا مواصلة الفوز. هذا هو الأهم".