انتقل المدافع السابق لمانشستر يونايتد ريو فرديناند وزوجته كيت إلى الإمارات العربية المتحدة في أغسطس الماضي بحثًا عن بداية جديدة. انتقل اللاعب البالغ من العمر 47 عامًا مع أطفاله شاي وكري وتيا، لينضم إلى قائمة متزايدة من المشاهير الذين اختاروا دبي موطنًا لهم. وقد اتخذت شخصيات بارزة مثل الملاكم السابق أمير خان والممثلة الهوليوودية ليندسي لوهان خطوات مماثلة في السابق، مما يسلط الضوء على جاذبية المدينة القوية كملاذ حصري وآمن للأثرياء والمشاهير.

ومع ذلك، فإن التصعيد الأخير والمفاجئ في التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة قد حطم هذا الشعور بالأمان بشكل عنيف. لقد حول الصراع بشكل أساسي مسكن العائلة الفاخر إلى مأوى مؤقت. وبدلاً من الاستمتاع بنمط الحياة الفاخر الذي يرتبط عادةً بهذه المدينة-الدولة، وجدت عائلة فرديناند نفسها في وضع إغلاق غير مسبوق، مما جعلها تشعر بالضعف وعدم اليقين الشديد بشأن مستقبلها القريب.