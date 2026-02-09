وصفها بـ"المسرحية" .. محمد نور يشكك في خطة هلالية "مُسبقة" لضم بنزيما من الاتحاد!

وبدأ الأمر بأزمة افتعلها كريم بنزيما، بغيابه عمدًا عن مباراتي الفتح والنجمة، في دوري روشن السعودي، بداعي عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة الاتحادية بشأن تجديد عقده، الذي كان مقررًا أن ينتهي في الصيف المُقبل.

في تلك الأثناء، دخل نادي الهلال على خط التفاوض مع بنزيما، من أجل التعاقد معه، فيما تم عقد جلسة من قِبل مسؤولي برنامج الاستقطاب مع اللاعب، لبحث وجهته المُقبلة، قبل أن ينتقل رسميًا إلى صفوف الهلال، لمدة موسم ونصف، في صفقة تكفل بها الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي الداعم للزعيم.

وصنع بنزيما مفاجأة في أولى مبارياته بعد الانتقال إلى الهلال، حيث تمكن من إحراز "هاتريك" وصنع تمريرة حاسمة، ليقود الزعيم لانتصار ساحق على الأخدود بنتيجة (6-0)، في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن.