محمد نور يقلل من كريم بنزيما بعد الكلاسيكو.. وانتقاد لتصرف الاتحاد معه: ما حدث سقطة وعليهم احترامه!

حل العميد بقيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أمس السبت، ضيفًا على الزعيم بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

الكلاسيكو حسمه التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، إذ تقدم الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل الجزائري حسام عوار للضيوف في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

هذا التعادل جاء رغم لعب كتيبة سيرجيو كونسيساو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، على إثر طرد المدافع حسن كادش بكارت أحمر مباشر، بداعي عرقلة لاعب الخصم الذي كان في طريقه نحو الانفراد بالحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش.

فيما كان هذا الكلاسيكو هو المواجهة الأولى للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما أمام فريقه السابق "الاتحاد"، بعد الرحيل عنه في الميركاتو الشتوي المنقضي (2026)، بفسخ العقد بين الطرفين، على إثر خلافات مالية بشأن العقد الجديد.