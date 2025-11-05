فيديو | في بطولة "حواري" بمكة .. محمد نور يعتدي بالضرب على الحكم بعد تلقي فريقه لهدف!

خلال مشاركته في مباراة حواري خلال شهر أكتوبر 2024، كان محمد نور رفقة أكاديمية نور في إحدى المباريات، حيث قام بتعنيف قائد الفريق، في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وأظهر المقطع نور وهو يمسك بقائد الفريق من قميصه ويوبخه بشدة بعد لقطة داخل الملعب، قبل أن يقوم بتصرف مفاجئ عندما اعتدى عليه برأسه في مشهد أثار استغراب المتابعين.

اللاعب لم يتقبل ردّة فعل مدربه، حيث خلع قميص الفريق وغادر الملعب فورًا، رغم محاولات أحد المسؤولين تهدئته وإقناعه بالعودة للمباراة، إلا أنه أصرّ على موقفه وغادر أرضية الملعب.

الواقعة أثارت موجة واسعة من الانتقادات تجاه محمد نور على مواقع التواصل، خاصة أنه يظهر بصفة دائمة في برنامج "دورينا غير" لتقديم الملاحظات الفنية ونقد تصرفات اللاعبين في دوري روشن، مما جعل الكثيرين يرون أن ما حدث لا يتناسب مع مكانته كأحد أساطير الكرة السعودية.