"انظروا لمن يعامل النادي وكأنه ملك أبيه" .. محمد نور يهاجم لاعبي الاتحاد ورياض محرز يسخر من تحذيره

مع الأداء المتواضع للاتحاد، ركز محمد نور هجومه على اللاعبين المحليين، واضعًا أمامهم الثنائي البرتغالي دانيلو بيريرا والبرازيلي فابينيو للاقتداء بهما.

وقال نور في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مطلوب المزيد من الاحترام للنادي والمجهود، حديثي هنا عن اللاعبين السعوديين، انظروا لأداء بيريرا؛ يلعب وكأن الفريق ملك لأبيه، كذلك القائد فابينيو، انظروا ما يفعله داخل الملعب".

وأضاف: "المزيد من الاهتمام والتركيز مطلوب، وإلا سأتحدث بعد ذلك بالأسماء، ومن يريد أن يرحل فليفعل، ومن سيستمر فأهلًا وسهلًا به، النادي لا يقف على أحد".

"القوة العاشرة" اختتم مستمرًا في الهجوم على محليي الاتحاد: "هذه أمانة، أنت تأخذ راتبًا، والجمهور لا يقصر معك، بعد ذلك سأذكر أسماءكم، من لا يريد البقاء فليرحل".