أحمد فرهود

باستخدام محمد كنو وطائرة وأسرع رجل في العالم! .. الهلال يسخر من النصر بـ"كل الأشكال" بعد الديربي

ماذا فعل نادي الهلال بعد ديربي الرياض الكبير؟!..

سخر نادي الهلال بقوة، من غريمه التاريخي النصر؛ وذلك في أعقاب الفوز عليه، مساء يوم الإثنين.

الهلال فاز (3-1) على فريق النصر الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الهلال "صدارته" لدوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة من 14 مباراة؛ وبفارق 7 نقاط عن الفريق النصراوي، الذي بات مهددًا بخسارة "الوصافة".

  • بطلها كنو.. الهلال يسخر من النصر بـ"صورة مثيرة"

    في هذا السياق.. نشر نادي الهلال صورة مثيرة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يتواجد فيها النجم الدولي محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    هذه الصورة تضمنت مجموعة من العناصر، التي تسخر من النصر، وتوضح الهيمنة الكبيرة للزعيم الهلالي في مباريات الديربي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: وضع انتصارات الهلال على النصر، في خلفية الصورة.

    * ثانيًا: وضع المدن التي فاز فيها الهلال على النصر - مثل الرياض وأبها ولندن -، في الطاولة التي ظهرت بالصورة.

    * ثالثًا: وضع الرقم 7 وهو فارق النقاط بين الهلال والنصر، في البطاقة التي ظهرت بالصورة.

  • الهلال يفتخر بـ"فارق الصدارة الكبير" مع النصر

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الهلال واصل سخريته من النصر، بعد الفوز في الديربي؛ وذلك بنشر صورة العدّاء الجاميكي يوسين بولت، الذي يُصنف كأسرع رجل في العالم.

    بولت حضر ديربي الرياض أساسًا، من ملعب "المملكة أرينا"؛ حيث ظهر وهو يرتدي قميص نادي الهلال، ويقوم بتحية الجماهير الحاضرة.

    صورة بولت التي نشرها الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تظهر كما ولو كان في أحد السباقات وهو يرتدي قميص الهلال؛ وخلفه عدّاء آخر يرتدي "تي شيرت" أصفر، في إشارة إلى النصر.

    وعلق الهلال على هذه الصورة المثيرة: "قالطين".. في الصدارة"؛ في إشارة إلى الفارق الكبير الذي وصل إلى 7 نقاط بين الفريقين، وعدم قدرة الفريق النصراوي على اللحاق بالزعيم.

    ثم.. قام الهلال بنشر مقطع فيديو، عبر حسابه باللغة الإنجليزية في منصة "إكس"، تحت عنوان أخبار غير عاجلة؛ وذلك في حملته الساخرة ضد النصر، بعد نهاية الديربي.

    وظهر شخص وكأنه مقدّم نشرة إخبارية، في مقطع الفيديو الذي نشره الهلال؛ يُعلن إشراق الشمس ووصول الطائرة لوجهتها بسلام، بفوز الهلال على النصر.

    الفيديو - سالف الذكر -؛ هو سخرية واضحة من الهلال ضد النصر، مع التأكيد على أن تفوق الزعيم على العالمي ليس بشيء جديد أساسًا.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 23.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 67.

    * أهداف مستقبلة: 25.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

    24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.

