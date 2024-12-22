محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية ويذكّر إدارة ليفربول بقيمته الحقيقية!

مزق الريدز توتنهام وسيجلسون الآن في صدارة جدول الدوري الإنجليزي في يوم عيد الميلاد.

سيدخل ليفربول فترة أعياد الميلاد وهو في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط ولديه مباراة مؤجلة بعد أن سحق توتنهام 6-3 يوم الأحد.

كان فريق آرني سلوت قويًا من البداية إلى النهاية في شمال لندن وجعلوا مضيفيهم المفككين يدفعون ثمن طبيعتهم الساذجة بأداء قاسي.

في منتصف الشوط الأول، سجل الريدز هدف الافتتاح. عرضية استثنائية من ترينت ألكسندر-أرنولد من الجهة اليمنى وجدت لويس دياز في مساحة واسعة، وقام الكولومبي بضربة رأسية تجاوزت فريزر فورستر ليمنح فريقه التقدم.

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قبل عشر دقائق من الاستراحة، حصل ليفربول على الهدف الثاني، وقام أليكسيس ماك أليستر بالتغلب على فورستر للوصول إلى الكرة المرتدة وتسجيل الهدف.

ومع ذلك، سجل توتنهام هدفاً قبل الاستراحة. فقد ماك أليستر الاستحواذ لصالح ديان كولوسيفسكي في منتصف نصف الملعب الخاص به، مما أتاح لجيمس ماديسون السيطرة وإطلاق تسديدة قوية تجاوزت أليسون من خارج المنطقة. ادعى الأرجنتيني أن خطأ من كولوسيفسكي أدى إلى استيلاء ماديسون على الكرة، لكن لم يهتم الحكم ولا نظام حكم الفيديو المساعد بشكواه.

ولكن لا يزال هناك وقت لاستعادة الريدز تقدمهم بهدفين مع نهاية الشوط الأول. كرة طويلة من ألكسندر-أرنولد مباشرة في الوسط ومرر سوبوسلاي الكرة لصلاح للسباق، وأعاد المصري الكرة لزميله المجري ليضعها تحت فورستر.

بعد فترة وجيزة من الاستئناف، سجل ليفربول هدفه الرابع بطريقة عشوائية. شهدت هجمة مرتدة سريعة تمرير كودي جاكبو لسوبوسلاي، الذي تم حرمانه مرتين من قبل جراي قبل يسجلها صلاح.

حصل ليفربول على الهدف الخامس في هجومه التالي، حيث شق طريقه بسهولة عبر توتنهام وتعاون سوبوسلاي مع صلاح ليدخل الكرة في الشباك الفارغة.

واصل توتنهام القتال وتم مكافأتهم بهدف رائع. تراجع دومينيك سولانكي ليجر المدافعين إلى التراجع، ووجد كولوسيفسكي بكرة رائعة قبل أن ينهيها من مسافة قريبة في الشباك.

مع تبقي أقل من 10 دقائق، سجل سولانكي هدفه الخاص بعد أن ابتعد عن فيرجيل فان دايك لينزلق في كرة رأسية عبرت المرمى من برينان جونسون.

بدأ الجمهور المحلي في الاعتقاد بأن فريقه يمكن أن يعود، لكن تلك الآمال انتهت عندما مرر صلاح الكرة لدياز ليسجل هدفه الثاني في المباراة والأخير من الأهداف التسعة ليوم الأحد.

فيما يلي تقييمات نجوم ليفربول في اللقاء: