محمد صلاح ودي بروينه الأبرز!.. نجوم الدوري الإنجليزي المرشحين لدخول قاعة المشاهير

أبرز المرشحين لدخول قاعة مشاهير الدورى الإنجليزى

أصبح آشلي كول، نجم تشيلسي وآرسنال السابق اللاعب رقم 20 الذي ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي إلى جانب الأساطير آلان شيرر وتييري هنري وديدييه دروجبا في "أعلى وسام يمنح للاعبين" من جانب رابطة الدوري الإنجليزي.

ويجب أن يكون اللاعب قد اعتزل حتى ينضم "لقاعة مشاهير الدورى الإنجليزى"، ولكن فى ظل المستويات الأخيرة من بعض النجوم هناك عدد كبير من لاعبى الدوري الإنجليزي الحاليين يستحقون الانضمام إلى "قاعة المشاهير" بمجرد اعتزالهم.

ويرصد موقع "جول" فى السطور التالية، من النجوم المرشحة لدخول "قاعة المشاهير" ومن يقترب ومن لا يزال لديه الكثير ليقدمه على النحو التالى:-