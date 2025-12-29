صلاح وسيمينو في المقدمة وحان وقت رحيل "سد برشلونة" .. 10 نجوم يشعلون ثورة ميركاتو يناير 2026

في إبريل 2025، حصل محمد صلاح على عقد جديد لمدة عامين، بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثانية في مسيرته، ولكن بعد حوالي 9 شهور، يبدو أن "الملك المصري" بات على وشك الخروج من النادي، بطريقة مريرة قد تلحق الضرر بإرثه في آنفيلد.

المهاجم صاحب الـ33 عامًا، وجه اتهامًا إلى ليفربول بـ"التخلي عنه"، وقال إن علاقته بالمدرب آرني سلوت لم تعد موجودة، بعدما تم استبعاده من التشكيل الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، ضد ليدز يونايتد، في 6 ديسمبر، ليقرر سلوت إبعاده عن قائمة الريدز في مباراة إنتر بدوري أبطال أوروبا، فيما ألمح بأنه لن يعيده إلى التشكيل ما لم يقدم اعتذارًا.

ويبدو أن الهولندي حصل على ما يريد، لأن صلاح عاد، وإن شارك بديلًا، في فوز ليفربول على برايتون (2-0)، ورغم ذلك، إلا أن نظرة صلاح بتأثر إلى جماهير الريدز التي حرصت على التصفيق له خلال المباراة، يعطي مؤشرًا بأنها كانت نظرة وداع.

صلاح يتواجد مع منتخب مصر، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وعاد إلى إحراز الأهداف، ولكن الأندية التي تطارده منذ فترة طويلة، في الدوري السعودي للمحترفين، أكدت أنه لا يزال هدفًا لها.

وأظهر صلاح علامات تراجع لأول مرة هذا الموسم، ما يعني أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة لليفربول، من أجل المطالبة بمبلغ ضخم مقابل التخلي عن "الهداف المصري"، ومن غير المرجح أن تمتد قوة التفاوض المكتسبة من ربطه بشروط جديدة، إلى ما بعد فصل الشتاء.