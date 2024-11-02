من قارنه بهازارد يستحق السجن ولم يحصل على حقه من المديح .. ردود الفعل على محمد صلاح بلقاء ليفربول وبرايتون

تعرف على ردود الفعل لما قدمه صلاح ضد برايتون

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، لتحقيق الفوز على نظيره برايتون، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنهال عليه ردود الفعل الإيجابية والمشيدة بما قدمه باللقاء.

صلاح ساهم في قلب النتيجة على برايتون بعد أن كان ليفربول متأخرًا بهدف دون رد، حيث سجل زميله خاكبو هدف التعادل، قبل أن يُسجل الفرعون بنفسه الهدف الثاني بالدقيقة 72.

انتصار ليفربول قاده لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خسر على يد بورنموث بهدفين لهدف.

ونستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل حول ما قدمه صلاح أمام برايتون..