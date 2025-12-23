"مقال مُخجل" .. زميل صلاح السابق يرد على اتهامه باستغلال "معاملته بطريقة خاصة" مع منتخب مصر!

رغم ذهابه إلى المغرب من أجل المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025، إلا أن الاتهامات لا تزال تلاحق محمد صلاح نجم ليفربول، مما دفع زميله السابق سام مرسي للرد.

اللاعب يعيش مرحلة متوترة في مسيرته مع الريدز، حيث دخل في خلاف مع مدربه أرني سلوت، بسبب جلوسه المتكرر على دكة البدلاء هذا الموسم، مما جعله يخرج لانتقاد النادي والمدرب الهولندي بشكل علني بعد التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

صلاح تم استبعاده بعدها من فوز ليفربول على إنتر 1/0 في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود أمام برايتون، ليتجه بعدها إلى المغرب للمشاركة مع مصر في أمم إفريقيا.

موقع "ذا أثلتيك" نشر مقالًا عن موقف صلاح في ظل ابتعاده عن أجواء البريميرليج، وقال إنه "يحصل على ما يشاء" في مصر، وهو الأمر الذي استفز سام مرسي!