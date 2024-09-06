صلاح قاد مصر للفوز على كاب فيردي بثلاثية..

شارك نجم ليفربول، محمد صلاح، في قيادة منتخب مصر، لفوز عريض على كاب فيردي بنتيجة (3-0)، على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وساهمت الرقابة الدفاعية على محمد صلاح، في فتح المساحات لزملائه لإحراز ثلاثة أهداف، أحرزها كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل، في الدقائق 23 و45 و70 من عمر المباراة.

وقدم المنتخب المصري عرضًا مميزًا خلال الشوط الأول من اللقاء، فيما اعتمد على التوازن التكتيكي للحفاظ على التقدم في الشوط الثاني.

وكان أداء محمد صلاح، مثار جدل بين الجماهير، بين تألق في الشوط الأول، وحالة من الاستياء بسبب عدم التوقيع على هدف في شباك الرأس الأخضر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز التعليقات حول أداء محمد صلاح في مباراة مصر وكاب فيردي..