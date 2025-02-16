"لا ينافسه سوى مبابي ولولا ذلك لكان رافينيا أفضل منه" .. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح ضد وولفرهامبتون

الملك المصري يواصل كتابة التاريخ ويقترب من الأساطير..

اختبار جديد يجتازه النجم المصري محمد صلاح، بنجاح، تاركًا بصمته في المباراة التي شهدت فوز فريقه ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة (2-1)، على ملعب آنفيلد، ضمن حساب الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من إحراز الهدف الثاني للريدز من علامة الجزاء في الدقيقة 37، ليحقق رقمًا جديدًا يضع به نفسه بين الأساطير في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تتوقف بصمة صلاح عند الهدف الثاني فقط، بل كاد أن يوقع على أحد أفضل أهداف الموسم، لولا وقوعه في مصيدة التسلل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأحرزه "مو" صلاح هدفه الـ23 في البريمييرليج، ليتزعم صدارة الهدافين، ويقود فريقه لمواصلة الصدارة في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن آرسنال الوصيف، بينما تجمد رصيد وولفز عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ردود الأفعال حول أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون..