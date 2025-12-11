Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
" عقله لا يتعدى عقل حشرة" .. أسطورة هولندا يفتح النار على محمد صلاح!

تتسع يوميًا دائرة المهاجمين للنجم المصري بعد أزمته مع ليفربول وآرني سلوت!

لا تزال قضية محمد صلاح موضع نقاش، خاصةً أنه أحد أهم اللاعبين في العالم ويلعب في أحد أكبر الأندية، وهو ليفربول.

لعب الريدز وفازوا بالمباراة الأخيرة، متغلبين على إنتر 1-0 في سان سيرو، دون اللاعب المصري، الذي تم استبعاده من التشكيلة بعد الجدل الذي دار في الأيام السابقة. كان صلاح قد تحدث علنًا منتقدًا قرارات المدرب آرني سلوت وبشكل عام المعاملة التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وقد أثارت هذه الحالة جدلاً واسعاً في الرأي العام، وانقسم النجوم السابقين بين مدافع ومهاجم، لكن دائرة المهاجمين والمنتقدين تتسع يومًا بعد الآخر، وقد انضم إليها نجم سابق جديد.

    بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في الموسم الماضي، محطماً الرقم القياسي، عانى صلاح من تراجع مفاجئ في مستواه في موسم 2025-26. حتى الآن في هذا الموسم، سجل الجناح المصري خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة في جميع المسابقات.

    أدى تراجع مستوى صلاح الأخير إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية للريدز في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد أن تم استبعاده للمباراة الثالثة على التوالي، انفجر صلاح أمام وسائل الإعلام قائلاً: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، خاصة في الموسم الماضي. الآن أنا على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد ألقى بي تحت الحافلة. هذا ما أشعر به. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن أكون أنا من يتحمل كل اللوم. لقد قلت مرارًا وتكرارًا في الماضي أنني أتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم يعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، ولكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني في النادي".

    الاستبعاد

    بعد انتقاده العلني للنادي والمدرب، اتخذ ليفربول قرارًا متطرفًا باستبعاد صلاح من قائمة اللاعبين الذين سافروا إلى إيطاليا لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد إنتر في منتصف الأسبوع، والتي فاز فيها ليفربول 1-0. من خلال هذا القرار المهم، أوضح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبه النجم أن على الجميع، بغض النظر عن موقعهم في أنفيلد، أن يكسبوا مكانهم في الفريق.

    فيما دافع أمثال كلارنس سيدورف وميكا ريتشاردز عن محمد صلاح، انتقده بعنف لاعبين سابقين على رأسهم جيمي كاراجر وتييري هنري وستيفن جيرارد، وقد انضم لهم نجم معتزل جديد هو الهولندي ماركو فان باستن نجم ميلان السابق.

    المهاجم الأسطوري السابق للمنتخب الهولندي انتقد صلاح بشدة بسبب سلوكه تجاه سلوت والريدز، قائلاً لـ Ziggo Sport: "أعتقد أن عقله لا يتعدى عقل حشرة. إذا كان رد فعلك هكذا... لقد كان أداؤه جيدًا جدًا العام الماضي، لكنه لم يرق إلى المستوى المطلوب هذا الموسم. لقد لعب بشكل سيئ في الأشهر الأخيرة. أجد أن سلوت دائمًا صادق ومباشر. إنه لا يتجنب المواجهة ولا يقول في النهاية أي شيء غير لائق. أما صلاح، فقد بدأ بالفعل في مهاجمة الرجل والرد بطريقة غير لائقة".

    رد فعل سلوت

    في اليوم التالي لإعلان صلاح عن إحباطه بسبب قلة وقت اللعب، تحدث رئيس الريدز سلوت إلى وسائل الإعلام للرد على ذلك، قائلاً: "لا أشعر أن سلطتي قد تم تقويضها. هذا ليس ما أشعر به. الأمر لا يتعلق بي، سواء كانت حياتي صعبة أم لا، فهذا ليس مهمًا جدًا في موقف مثل هذا. الأمر يتعلق أكثر بفهم ما إذا كان الأمر أصعب على الفريق والنادي. لا أحد يحب الوضع الذي نحن فيه حالياً. أولاً، من الصعب رؤية أعضاء الطاقم الذين يعملون بجد يتأثرون بالوضع الذي نحن فيه الآن. ويرجع ذلك أساساً إلى النتائج. أنا المدرب، وعليّ اختيار التشكيلة، لذا فأنا مهم إلى حد ما، لكن اهتمامي منصب على الفريق وليس على نفسي".

    وعندما سُئل عما إذا كان الجناح قد لعب آخر مباراة له مع بطل إنجلترا، أضاف سلوت: "لا أعرف. لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي".

