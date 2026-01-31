تجاوز هنري وانتصر فكر سلوت: رغم كتابته تاريخًا جديدًا .. نيوكاسل يلزم صلاح بسداد "ضريبة" ليفربول!

بلقطة واحدة، ترك بصمة، هكذا كان النجم المصري محمد صلاح، الذي ساهم في انتصار ليفربول على نيوكاسل بنتيجة (4-1)، على ملعب آنفيلد، في مباراة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.

أنتوني جوردون تقدم لـ"الماكبايس" في الدقيقة 36، فيما لعب هوجو إيكيتيكي دور البطولة، في قلب الطاولة، بالهدفين الأول والثاني للريدز، فيما وقّع فلوريان فيرتس على ثالث الأهداف، من صناعة محمد صلاح، فيما أكمل كوناتي مسلسل الرباعية، في الدقائق 41 و43 و67 و90+3.

وأخيرًا، نجح ليفربول، في كسر سلسلة التعثرات، بفوز أنقذه من إعادة رقم سلبي، لم يحدث منذ عام 1954، بعدم الفوز في أي مباراة خلال شهر يناير، ليرفع الريدز رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 33 نقطة، في المركز العاشر.