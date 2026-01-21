حتى "رحلة أراوخو الروحية" لا مجال لها .. كل حلفائك خانوك يا صلاح من ليفربول إلى مصر!

"روح الغريبة .. افتح محل مدلعة .. راحت عليك" .. كلمات خرجت من فم مشجع بمطار القاهرة الدولي في أقل من 20 ثانية، لكن تأثيرها في قلب محمد صلاح سيبقى طويلًا بشكل مؤكد، مهما أظهر عكس ذلك!

كلمات كانت بمثابة "طعنة في ظهر" محمد صلاح في وقت ظن به أن سيحتمي بأبناء شعبه في فترة يحتاج بها بالفعل إلى دعم حقيقي يراه بعينه ويسمعه بأذنه، لا ذاك الذي يقرأه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ظن مو أن ملحمة الدعم التي انطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجله في أزمته الأخيرة مع إدارة ليفربول ومدربه آرني سلوت، ومعهم جيمي كاراجر؛ أسطورة الريدز، ستنعكس على أرض الواقع، لكنه تفاجأ بما هو عكس ذلك مع نهاية البطولة الإفريقية.

لم ينطلق صلاح من المغرب إلى إنجلترا كما فعل زميله عمر مرموش؛ محترف مانشستر سيتي، وفضل المرور أولًا على مصر، لكن لسان حاله الآن "ليتني ما فعلت!".

لكن النهاية كانت بقرار من ليفربول بإحضار طائرة خاصة إلى مصر، لإعادة نجمه إلى البلاد سريعًا.