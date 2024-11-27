صدم عائلته وشبيهه لعب مكانه ليشارك مبابي خيبته .. ردود الأفعال على محمد صلاح بلقاء ليفربول وريال مدريد

تعرف على ردود فعل الجماهير بشأن محمد صلاح

شارك النجم المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على ريال مدريد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح قدم شوط أول باهت، ولكنه ظهر في أكثر من كرة خطيرة لليفربول بالشوط الثاني، حيث حصل على ركلة جزاء، وأهدرها بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن لحارس ريال مدريد.

ويعد هذا الانتصار هو الأول في تاريخ مشاركات مو أمام الميرنجي سواء بقميص روما الإيطالي أو ليفربول، فقد واجهه في ثماني مباريات سابقة، خسر سبع منها وتعادل في لقاء وحيد.

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ونستعرض فيما يلي، أبرز ردود الأفعال بشأن ما قدمه محمد صلاح خلال للقاء ليفربول وريال مدريد..