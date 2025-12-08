Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"هناك سقف للاعب العربي لا يريدون تجاوزه" .. وكيل لاعبين يتهم إنجلترا بـ"العنصرية" بعد تصريح محمد صلاح الغاضب!

ترشيح 3 أندية سعودية لصلاح بعد تلميحه بإمكانية الرحيل عن ليفربول..

لم يكن مجرد حديث، بل "صرخة" مكتومة أطلقها محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، والذي أعلن عن رفضه قرار المدرب آرني سلوت، بإبقائه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، مضيفًا أن هناك من لا يريد استمراره داخل قلعة آنفيلد.

تصريحات صلاح، أعطت مؤشرًا نحو نهاية رحلته "المليئة بالإنجازات" مع ليفربول، على مدار ثماني سنوات، حيث ألمح بأنه لا يعرف مصيره بعد العودة من كأس أمم إفريقيا، والتي ستتزامن مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

  • salah slot(C)Getty images

    تفاصيل حديث صلاح "الغاضب" بعد مباراة ليدز

    وقرر آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء، وعدم مشاركته في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بتعادل دراماتيكي مع ليدز يونايتد بنتيجة (3-3)، من معقل إيلاند رود.

    وتحدث صلاح عقب المباراة، برسالة باتت محور الحدث في الأوساط الرياضية العالمية، حيث قال "أنا محبط جدًا جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، وخاصة في الموسم الماضي، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني، هذا ما أشعر به الآن. من الواضح جدًا أن هناك من يريد أن أحمل اللوم بالكامل، قلت من قبل مرات عديدة إنني كانت لدي علاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، لا أعرف لماذا. يبدو لي أن هناك شخصًا ما لا يريدني في النادي، هذا غير مقبول بالنسبة لي. لا أعرف لماذا يحدث ذلك لي دائمًا، لا أفهم".

    أضاف "أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر، لكان النادي سيحمي لاعبه، لا أعرف لماذا أنا في هذا الوضع الآن، لكن هذا ما أراه، كأنهم يرمون اللاعب تحت الحافلة لأنه أصبح مشكلة في الفريق، لكنني لا أعتقد أنني المشكلة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي لأحصل على الاحترام الذي أستحقه، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم من أجل مركزي لأنني حصلت عليه بجهدي. الناس سيقولون إنك لست أكبر من النادي، وأنا لست أكبر من أحد. لكنني كسبت مكاني، هذه هي كرة القدم".

  • سأكون في آنفيلد لوداع الجماهير قبل الذهاب إلى إفريقيا

    تابع "عقدت اجتماعًا مع المدرب، وهو يعرف شعوري. تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، فلا أستطيع القول إنهم التزموا بتلك الوعود، قلت مرات عديدة من قبل إنني كنت على علاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، كما أراه، أن هناك من لا يريدني في النادي. كنت أعتقد أنني سأجدد هنا وأنهي مسيرتي في هذا النادي، لكن الأمور لا تسير وفق الخطة".

    أتم "أنا دائمًا أدعم هذا النادي، وأطفالي سيدعمونه دائمًا، أحب النادي كثيرًا وسأظل كذلك دائمًا، اتصلت بأمي بالأمس، أنتم لا تعرفون إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعلم. قلت لهم "تعالوا لمباراة برايتون (السبت المقبل)، لا أعرف إذا كنت سأشارك أم لا، لكنني سأستمتع بالمباراة. في ذهني، سأستمتع بتلك المباراة لأنني لا أعرف ما سيحدث، سأكون في آنفيلد لأودع الجماهير قبل التوجه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

  • Mohamed Salah Saudi GFX GOAL ONLYGOAL AR

    عنصرية إنجلترا .. وأتمناه في الأهلي!

    وبدوره، تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، حول تصريحات محمد صلاح، مؤكدًا أنه ما ذكره نجم ليفربول يعد إيذانًا برحيل مرتقب في يناير.

    وقال وكيل اللاعبين، غرم العمري، إن تصريح صلاح قوي، وأوضح أشياءً كثيرة، مشيدًا بذكاء الجناح المصري في التعامل مع الأقاويل المتوقع أن يخرج بعد المباراة، بأنه ليس أكبر من النادي، حيث أكد على ذلك في تصريحه، وإنما ذكر بأنه يستحق أن يكون موجودًا.

    وأضاف العمري أن مصير صلاح يمثل نهاية متوقعة "للعنصرية" بإنجلترا، معربًا عن أمله بأن يتخذ الهدّاف المصري خطوة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث قال "أتمناه في الأهلي، ولكني أتوقع أن يذهب للهلال، وقد يكون النصر أيضًا".

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    سقف للاعب العربي

    وفي هذا السياق، قال الخبير التحكيمي سمير عثمان، إن محمد صلاح ذكي للغاية ومتحدث، ولم يخرج بذلك التصريح إلا لأنه يرى أمورًا كثيرة في النادي، كونه تعرض لأزمات سابقة ولكنه تمكن من تجاوزها.

    ووصف عثمان ما ذكره صلاح، مقارنة بالأرقام القياسية التي حققها مع ليفربول، وآخرها في الموسم الماضي، بقوله إن (مو) وصل إلى مكانة عالية للغاية، ولكن يبدو أن هناك سقفًا للاعب العربي، لا يريدون له أن يتخطيه، كونه يملك محبة من مصر والعرب، وشهرة في مختلف أنحاء العالم.

    وأضاف عثمان "أصبحنا ننتظر محمد صلاح ومشاهدته مع انخفاض مستوى المنتخب المصري"، حيث يستعد صلاح لحمل شارة قيادة "الفراعنة"، في كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المغرب، في 21 ديسمبر الجاري.

