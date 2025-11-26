Mohamed Salah HIC 2-1GOAL
أحمد فرهود

نسي أساسيات الكرة والدموع أصبحت تملأ عينيه! .. محمد صلاح "يكسر قلوب عشاقه" في ليلة ليفربول الحزينة أمام آيندهوفن

محمد صلاح يواصل "التراجع المُرعب" مع ليفربول..

"ذهب ولم يعد".. هذه الكلمات البسيطة استخدمها الكثير من المُنتجين والمُخرجين، سواء العرب أو الأجانب؛ لإطلاقها على بعض المسلسلات والأفلام.

والآن.. يبدو أننا أمام مسلسل أو فيلم آخر بنفس الاسم؛ ولكن هذه المرة في عالم الساحرة المستديرة، وليس عبر شاشات السينما أو التلفزيون.

بطل هذا المسلسل الكروي هو الفرعون المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول؛ الذي أبدع وتألق في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

وبعد الموسم الماضي الرائع - الذي تكلل بحصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" -؛ ذهب صلاح في عطلة صيفية، ولم يعد إلى ناديه حتى الآن.

نعم.. الفرعون المصري يتواجد باسمه وجسده مع ليفربول، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لكنه بعيد تمامًا عن مستواه الفني المعهود.

آخر المستويات الفنية السيئة التي قدّمها صلاح مع الريدز، في الموسم الرياضي الحالي؛ كانت في مواجهة نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول خسر هذه المباراة التي أُقيمت مساء يوم الأربعاء، بهدفٍ واحد مقابل أربعة؛ ليتجمد عند النقطة التاسعة، في "المركز الثاني عشر" بجدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية العريقة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور محمد صلاح المُخيب، في مباراة ليفربول وآيندهوفن الأوروبية..

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    محمد صلاح.. "رقم إفريقي مميز" في دوري أبطال أوروبا

    في البداية وقبل الحديث عن الأداء السيئ للفرعون المصري محمد صلاح، في مباراة فريقه الإنجليزي ليفربول ضد ضيفه نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي؛ يجب أن نقف عند "رقم إفريقي مميز" حققه هذا اللاعب، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    صلاح أصبح بمشاركته في مباراة ليفربول وآيندهوفن؛ اللاعب الإفريقي الأكثر مشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر التاريخ.

    ووصل الفرعون المصري إلى المباراة "رقم 93" في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ مُتجاوزًا بذلك الإيفواري ديدييه دروجبا، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي الأسبق، الذي تجمد عند "92 لقاءً".

    * وفيما يلي.. أكثر 5 لاعبين أفارقة مشاركة في دوري أبطال أوروبا:

    - 1/ المصري محمد صلاح: 93 مباراة.

    - 2/ الإيفواري ديدييه دروجبا: 92 مباراة.

    - 3/ الكاميروني صامويل إيتو: 78 مباراة.

    - 4/ الغاني مايكل إيسيان: 76 مباراة.

    - 5/ الغاني صامويل كافور: 72 مباراة.

    وبإمكان محمد صلاح توسيع الفارق أكثر مع كل هذه الأسماء؛ خاصة أنه الوحيد من بينهم، الذي لا يزال يلعب كرة القدم - حتى الآن -.

    • إعلان
  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    محمد صلاح ينسى أساسيات الكرة مع ليفربول

    الآن لننتقل إلى أداء الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم، في مواجهة نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وظهر صلاح أمام آيندهوفن، كما ولو كان نسي أساسيات الكرة، أو المميزات التي كان يتمتع بها سابقًا على الأقل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: غياب دقة التسديدات؛ حيث كان مُعتادًا على المراوغة من "الخارج للداخل" ثم التصويب، ولكن كراته أصبحت تذهب بعيدة عن الـ3 خشبات الآن.

    * ثانيًا: انخفاض السرعة؛ حيث أصبحنا نجد الكثير من اللاعبين المنافسين يسبقونه فوق أرضية المستطيل الأخضر، بعدما كان ذلك صعبًا للغاية.

    * ثالثًا: تمريرات خاطئة عديدة ومعدل مراوغات أقل عن السابق؛ حيث أصبح معظم المدافعين يعلمون أسلوبه، ويغلقون المساحات عليه.

    وإذا ركزنا على النقطة الثانية تحديدًا.. سنجد أن الفرعون المصري كان من الممكن أن يسجل هدفًا في الدقيقة 28 - لو كان أسرع بقليل -؛ إلا أن الظهير الأيسر المغربي لنادي آيندهوفن أنس صلاح الدين، سبقه وقطع الكرة من أمامه قبل التسديد في الشباك.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSVAFP

    محمد صلاح.. التعرض لـ"الإحراج" على يد نجم المغرب

    ومن حيث توقفنا سنبدأ حديثنا الآن؛ حيث أبدع الظهير الأيسر المغربي لنادي بي إس في آيندهوفن أنس صلاح الدين، في مواجهته الشخصية أمام الفرعون المصري محمد صلاح.

    إبداع صلاح الدين في مباراة آيندهوفن ضد مستضيفه نادي ليفربول الإنجليزي، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لم يتوقف على منع خطورة الفرعون المصري فقط؛ بل وقيادة هجمات الفريق الهولندي أيضًا.

    نعم.. تخيلوا أننا نقول بإن الظهير الذي لعب على صلاح، طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة؛ نجح في إيقاف خطورته تمامًا، بل وكان مصدر هجمات فريقه.

    وكان أنس يقوم بقطع الكرات من صلاح، ثم بناء الهجمات والانطلاق في المساحات - بين وسط ودفاع ليفربول -؛ مشكلًا الكثير من الخطورة على مرمى العملاق الإنجليزي.

    وهُنا.. ظهر عجز محمد صلاح هجوميًا؛ إلى جانب عدم أدائه أي أدوار دفاعية، أو مساعدة ظهير ليفربول الأيمن - في هذه المباراة - كورتس جونز.

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    محمد صلاح "يكسر قلوب عشاقه" بمظهره ضد آيندهوفن

    أخيرًا.. يجب أن نقف عند نقطة مهمة للغاية؛ وهي "الحالة النفسية السيئة" التي يمر بها الفرعون المصري محمد صلاح، مثل باقي زملائه في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

    صلاح ظهر في نهاية مباراة ليفربول وبي إس في آيندهوفن الهولندي، على ملعب "أنفيلد" في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ كما ولو كان "سيبكي".

    الدموع كانت تملأ عيني الفرعون المصري؛ وسط حسرة كبيرة للغاية على نتائج ليفربول في الموسم الرياضي الحالي، ومستواه الشخصي أيضًا.

    والمشهد الحزين الذي ظهر عليه صلاح، سواء أثناء المباراة أو في نهايتها تحديدًا؛ هو "يكسر قلوب عشاقه" بالفعل، والذين لم يعتادوا على هذا الأمر مع الفرعون المصري.

    ويبدو أن أكثر ما يحتاجه محمد صلاح الآن، هو "هزة معنوية" تعيده إلى مستواه الفني المعهود؛ والتي قد تتحقق من خلال الآتي:

    * أولًا: تغيير الجهاز الفني لليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت، وضخ دماء جديدة في الفريق.

    * ثانيًا: تسجيله الأهداف في عدد من المباريات المتتالية، مع تحقيق ليفربول سلسلة انتصارات.

    هذه الأمور قد تُعيد ثقة صلاح الضائعة؛ حيث أن الفرعون المصري لم يسجل سوى 5 أهداف مع صناعة 3 تمريرات حاسمة فقط، في 17 مباراة رسمية بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

الدوري الهولندي
آيندهوفن crest
آيندهوفن
أيندهوفن
فوليندام crest
فوليندام
VOL
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول