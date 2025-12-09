Getty
"هذا أكثر ما تمنيته".. كاراجر يواصل مطاردة صلاح بـ"صورة الجيم" قبل موقعة ليفربول وإنتر
صلاح في دائرة الضوء وسط معاناة ليفربول
صب صلاح جام غضبه على ليفربول بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل أرني سلوت للمرة الثالثة على التوالي ضد ليدز في المباراة الأخيرة. وادعى الدولي المصري البالغ من العمر 33 عاماً، والذي سجل 250 هدفاً في 420 مباراة مع ليفربول، أنه تم "التضحية به" في الأنفيلد، وزعم أن شخصاً ما في النادي يريده خارجاً. كما ادعى صلاح أن علاقته بالمدير الفني سلوت قد انهارت.
صدمت تصريحات صلاح عالم كرة القدم واستدعت رداً انتقادياً من كاراجر الذي وصف النجم المصري بـ "العار" وادعى أن تصريحاته صُممت "لإحداث أقصى قدر من الضرر وتعزيز موقفه الخاص".
رد سلوت بالاعتراف بأنه "ليس لديه أدنى فكرة" عما إذا كان صلاح سيلعب للنادي مرة أخرى، وقام بعد ذلك باستبعاده من القائمة المسافرة إلى إيطاليا لمباراة دوري أبطال أوروبا.
كاراجر يوجه انتقادًا جديدًا لصلاح
نشر صلاح صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء لنفسه وهو يتدرب وحيداً في صالة الألعاب الرياضية في ليفربول، بينما يتواجد زملاؤه في ميلانو استعداداً لمباراة دوري أبطال أوروبا بدون نجمهم الأول.
رد كاراجر على المنشور قائلاً: "لست متأكداً من أنني رغبت في فوز ليفربول بمباراة أكثر من الليلة منذ وقت طويل! هيا أيها الريدز العظماء".
هل سيلعب صلاح لليفربول مرة أخرى؟
بينما لن يشارك صلاح ضد الإنتر، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيظهر مع الريدز مرة أخرى. يعود فريق سلوت لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل ضد برايتون، وهي المباراة التي ستكون الأخيرة لصلاح قبل أن ينضم إلى منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
سُئل مدرب ليفربول عما إذا كان صلاح سيشارك ضد برايتون لكنه كان متحفظاً في رده. وقال لـ"برايم فيديو": "نحن هنا لمباراة الإنتر. وأعتقد أنكم تتفهمون أن اليومين الماضيين كانا حافلين بالفعل. الكثير من الأمور تحدث، بعد استقبال هدف في الدقيقة الأخيرة ضد ليدز. ليست المرة الأولى هذا الموسم. ثم ما حدث بعد ذلك. لذا أعتقد أنكم تفهمون أن تركيزي الكامل الآن منصب على إنتر، وسنرى ما يخبئه المستقبل".
سُئل سلوت المزيد حول قضية صلاح وأضاف فقط: "لا، الأمر بعيد كل البعد عن المثالية. ليس جيداً لأي شخص. أولاً وقبل كل شيء، ليس للنادي، ولا للفريق، ولا له أيضاً. لذا، الوضع بعيد عن المثالية، ولكن، نعم، لقد قمنا برد الفعل الذي اتخذناه بعدم اصطحابه إلى هنا. وهذا يخبركم بما شعرنا به تجاه تصريحاته".
جلبت هذه الدراما موجة جديدة من التكهنات حول مستقبل صلاح، حيث تفيد التقارير بأن نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين مستعد للتوقيع مع المهاجم في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير إذا قرر الرحيل عن ليفربول.
ليفربول يواجه مهمة صعبة في إيطاليا
يجب على ليفربول الآن التركيز على مواجهته مع الإنتر وما يعد بأن تكون مباراة صعبة ضد عمالقة الدوري الإيطالي. يدخل "النيراتزوري"، الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، المباراة بأربعة انتصارات من أول خمس مباريات له في المسابقة، كما يحتل حالياً المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي.
تعرض "الريدز" لهزيمة مذلة بنتيجة 4-1 على أرضهم أمام آيندهوفن في الجولة الماضية بدوري الأبطال، ويعلمون أن نتيجة سيئة أخرى ستزيد الضغط على سلوت خلال ما أصبح سريعاً موسمًا كارثيًا للهولندي في الأنفيلد.
