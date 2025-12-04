"كلامه سخيف وموقفه مخجل" .. مدرب إنجلترا السابق يهاجم كاراجر ويكشف سر هجومه على صلاح!

يُواجه محمد صلاح انتقادات واسعة النطاق، على الصعيدين الإعلامي والجماهيري، لأدائه المخيب مع ليفربول هذا الموسم، إذ يحمله العديد الجزء الأكبر من مسؤولية انهيار الفريق وتراجع نتائجه رغم الإنفاق الهائل والدعم الكبير خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

ولم ينجح صلاح في إحراز سوى خمسة أهداف وصناعة ثلاثة خلال المباريات الـ19 التي خاضها مع الفريق هذا الموسم، وهو تراجع حاد مقارنة بإحرازه 29 هدفًا وصناعته لـ18 خلال الموسم الماضي.

النجم الدولي المصري دفع ثمن هذا التراجع الحاد في مستواه مؤخرًا بجلوسه، لأول مرة في الموسم الجاري، على مقاعد البدلاء خلال مواجهة وست هام قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي، ثم تكرار الأمر في المباراة الأخيرة أمام سندرلاند، حيث شارك بديلًا في الشوط الثاني ولم يستطع إنقاذ فريقه من فخ التعادل بهدف لكل فريق.

صلاح سيتواجد مع ليفربول حتى منتصف ديسمبر الجاري، حيث سيكون متاحًا لمباراتي ليدز يونايتد وبرايتون في البريميرليج و بينهما مواجهة إنتر الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل أن يتوجه إلى المغرب لخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2025 مع المنتخب المصري.