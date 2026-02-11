انصفوا محمد صلاح فالصورة ليست سوداء بالكامل .. وفيرجيل فان دايك "المصفوع" من جماهير ليفربول يدخل التاريخ أمام سندرلاند!

نفض ليفربول سريعًا غبار الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر سيتي عن كاهله، وتمكن من تحقيق انتصار مهم أمام سندرلاند، يوم الأربعاء، من داخل ملعب الضوء.

الريدز حل ضيفًا ليلة الأربعاء على سندرلاند، محققًا الفوز بهدف نظيف، سجله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

بفضل هذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ42 في المركز السادس بجدول الترتيب، متأخرًا بنقطتين عن تشيلسي "الخامس"، وثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد "الرابع. أما سندرلاند فقد تجمد رصيده عند النقطة الـ36 في المركز الـ11.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة سندرلاند وليفربول الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..