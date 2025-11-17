محمد صلاح: فكرت في مغادرة أوروبا والعودة للأهلي أو الزمالك.. و"البكاء" كان رد فعلي الوحيد!

في الحوار الذي بثته قناة "On Sport"، شرح صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، الصدمة التي واجهها عند احترافه. وقال: "بداخلنا لا نعرف ما سيحدث... عندما خرجت وذهبت إلى سويسرا أول شيء نقابله كمصريين، أننا نشعر في مصر بالحصول على تقدير كبير جداً سوشيال ميديا والإعلام لو كنت تلعب في نادٍ جماهيري".

وأوضح لاعب المقاولون العرب السابق الفارق قائلاً: "عندما تذهب إلى الخارج لا أحد يعرفك ولا تمثل شيئاً وعندما تسير في الشارع لا يشاور عليك أي شخص". هذا الشعور بالفتور والوحدة دفعه للتساؤل: "كنت في بداية مشواري ماذا أفعل هنا؟ هل أعود إلى مصر وانضم للأهلي والزمالك (ليقال) النجم ذهب والنجم جاء؟".

اعترف صلاح أن هذا التفكير "جاءني كثيراً"، حيث كان يواجه صراعاً بين توقعاته في مصر والواقع الجديد في أوروبا.

لكن صلاح أكد أنه اتخذ قراراً حاسماً بقطع هذا التفكير، مدركاً أنه سيقوده حتماً للعودة. وتابع: "قلت ماذا أفعل هنا في أوروبا؟ أنا أريد أن أفعل شيئاً مختلفاً. حتى أفعل شيئاً مختلفاً يجب التوقف عن هذا التفكير، لا أريد أن أكون مثل لاعب خرج إلى أوروبا لشهر أو شهرين وعاد. حينها سأشعر أني فاشل".

وأضاف: "سأشعر أني حصلت على فرصة وعدت بسبب الضغوطات وعقليتي ولأني لا أستطيع التعايش مع الحياة وبسبب أعذار سأبررها لنفسي".

لهذا قرر صلاح التخلص من كل الأعذار "ودخول تجربة محترمة" ومنح "كل شيء للكرة"، مؤكداً أنه رغم أوقات الشك، "الصورة الكبيرة أني واثق من نفسي".