محمد صلاح الحلم الضائع وثنائي كتب التاريخ مع النادي!.. برشلونة والنجوم المصريين "قصة حب تتصاعد"

لم يعد قميص نادي برشلونة، المُخطط بـ"الأزرق والأحمر"، مجرد حلم بعيد يراود الشباب في الشوارع المصرية؛ بل تحوّل إلى واقع ملموس، في قلب كتالونيا.

هذا الواقع تجلى في السنوات القليلة الماضية؛ كما أصبح مرشحًا للزيادة، في الأعوام القادمة.

نعم.. نحن نُشاهد منذ عام 2021 تحديدًا؛ عددًا من النجوم المصريين يرتدون قميص برشلونة، كما نسمع عن أسماء أخرى مُرتبطة بهذا الكيان الرياضي الكبير.

آخر الأسماء المصرية التي ارتبطت بالعملاق الكتالوني؛ هو عمر مرموش، مهاجم النادي الإنجليزي مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة "سبورت" في الساعات القليلة الماضية، وضعت الإدارة البرشلونية مرموش، ضمن خططها في الميركاتو الصيفي القادم؛ حال فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز الأسماء المصرية التي ارتبطت ببرشلونة خلال السنوات الماضية، أو تلك التي ارتدت ألوان النادي بالفعل..