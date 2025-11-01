Omar Marmoush and Mohamed Salah
علي سمير

بسبب صلاح وعمر مرموش .. مصر تدخل في أزمة مرتقبة مع مانشستر سيتي وليفربول قبل أمم إفريقيا

ضربة قوية للفريقين في فترة حاسمة من الموسم

من المقرر أن يتورط فريقان من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما ليفربول ومانشستر سيتي، في خلاف بين النادي والمنتخب الوطني قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في وقت لاحق من هذا العام. 

ومن المتوقع أن يفتقد الفريقان مهاجميهما محمد صلاح وعمر مرموش في نهاية عام 2025 وبداية عام 2026. ومع ذلك، من غير المرجح أن يوافق كلا الفريقين على ترك لاعبيهما للمشاركة في مباراة ودية قبل كأس الأمم الأفريقية في منتصف ديسمبر.

    ليفربول ومانشستر سيتي من بين الأندية المتأثرة بكأس الأمم الأفريقية

    ستواجه مصر منافستها في كأس الأمم الأفريقية نيجيريا في مباراة ودية في القاهرة قبل أسبوع من انطلاق البطولة في 21 ديسمبر. ومن المتوقع أن تطلق الأندية سراح لاعبيها في الوقت المناسب قبل انطلاق البطولة ليتأهبوا مع منتخباتهم الوطنية قبل كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

    ستستمر بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى 18 يناير 2026، مما يعني أن الفرق قد تفتقد لاعبين أساسيين لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع. تقام البطولة نفسها خلال فترة الأعياد المزدحمة، ومع توسع دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، قد يغيب اللاعبون عن عدد من مباريات الدوري وعلى الصعيد الأوروبي.

    في حين أن آرسنال وتشيلسي لن يتأثرا بالبطولة، من المتوقع أن يفقد كل من ليفربول ومانشستر سيتي لاعبًا رئيسيًا لكل منهما، حيث من المقرر أن يقود صلاح ومرموش هجوم الفراعنة في سعيهم لتحقيق رقم قياسي بفوزهم بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة. 

    ومع ذلك، لا يبدو أن أيًا من الفريقين مستعد لإطلاق سراح اللاعبين للمشاركة في المباراة الودية مع نيجيريا، التي ستقام بعد يوم من استضافة ليفربول لفريق برايتون، وفي نفس اليوم الذي سيواجه فيه سيتي فريق كريستال بالاس.

  • صلاح ومرموش قد يغيبان عن سبع مباريات على الأقل

    بدلاً من ذلك، من المتوقع أن تكون مباراة سيتي في كأس كاراباو كب مع برينتفورد في 16 ديسمبر هي أول مباراة يغيب عنها مرموش مع فريق بيب جوارديولا، وقد تكون الأولى من بين ثماني مباريات يغيب عنها مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق. 

    ومن المرجح أيضًا أن يغيب زميله في سيتي، ريان آيت نوري، الذي يمثل الجزائر، عن جزء من الموسم بسبب كأس الأمم الأفريقية.

    في غضون ذلك، خرج ليفربول من نفس البطولة مساء الأربعاء، حيث اختار آرني سلوت تشكيلة غير متمرسة خسرت في النهاية 3-0 أمام كريستال بالاس. كان صلاح من بين عدد من لاعبي الفريق الأول الذين لم يشاركوا حتى في تشكيلة المباراة التي انتهت بهزيمة مخيبة للآمال على أرضهم.

    وتوقع الريدز أن تكون المباراة الأولى التي سيغيب عنها اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هي رحلة توتنهام في 20 ديسمبر. في المجموع، قد يغيب صلاح عن سبع مباريات إذا وصلت مصر، كما يتوقع البعض، إلى النهائي في المغرب.

    "سنرى الوضع ونتخذ القرارات"

    من ناحية أخرى، لا يشعر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بالقلق من فقدان مرموش وأيت نوري لفترة طويلة. لم يعد مرموش إلى التشكيلة الأساسية إلا بعد تعافيه من الإصابة في منتصف الأسبوع الماضي، في المباراة التي فاز فيها الفريق 3-1 على سوانسي، والتي سجل فيها اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفًا.

    ورداً على سؤال حول جدول البطولة، قال جوارديولا: "هذه البطولة [هي] لبلدانهم، لذا عليهم الذهاب. أحاول دائماً حل المشكلة عندما تكون أمامي. في الوقت الحالي، لا أفكر [في الأمر].

    "يجب أن أستخدمهم يوم الأحد والأربعاء المقبل والأحد المقبل قبل فترة التوقف الدولية. عندما يحدث ذلك، لن يكونوا هنا وسنرى الوضع ونتخذ القرارات".

    من المتوقع أن يكون سندرلاند الأكثر تضرراً من كأس الأمم الأفريقية، وقد يفتقد ما يصل إلى تسعة لاعبين بسبب البطولة. في غضون ذلك، سيغيب عن مانشستر يونايتد بريان مبويمو وأماد ديالو، اللذان من المتوقع أن يتم استدعاؤهما للمنتخبين الوطنيين الكاميرون وكوت ديفوار على التوالي.

  • البريميرليج أصبح مثل الدوري الأمريكي للمحترفين

    يعتقد جوارديولا، الذي سيواجه فريقه مانشستر سيتي فريق بورنموث المتألق هذا الأسبوع، أن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح يشبه الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA). لقد أنهى ليفربول هيمنة مانشستر سيتي في الموسم الماضي، بينما يتصدر آرسنال الآن الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يتشابه كثيرًا مع ما يحدث في البطولة الشهيرة، التي شهدت فوز فرق مختلفة باللقب في المواسم الستة الماضية.

    "أتذكر عندما كنت في ميونخ أو برشلونة، كنت أسمع دائمًا شائعات بأن في إنجلترا، يمكن لأي فريق أن يهزم أي فريق آخر، وكان لدي هذا الشعور دائمًا. ربما ليفربول ونحن في الماضي غيرنا هذه الديناميكية لأننا كنا ثابتين جدًا من حيث النقاط وحققنا كل موسم 90، 90، 90 نقطة، قريبة من 100 نقطة.

    "لكنني أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز كان دائمًا هكذا، يمكن لجميع الفرق هزيمة بعضها البعض، وهذا أمر جيد. في مرحلة ما، مثل الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، لم يكن هناك فريق مهيمن في السنوات الأربع أو الخمس أو الست الماضية، هناك دائمًا فريق مختلف ويمكن لأي فريق هزيمة أي منافس آخر. أعتقد أن هذا أمر جيد جدًا للمشاهدين ولصورة الدوري الإنجليزي الممتاز".

