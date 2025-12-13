Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

جدل جديد في مستقبل صلاح .. أسباب أخرى ترجح زيارته للسعودية "غير اللعب في دوري روشن"!

صلاح يغادر مباراة برايتون سعيدًا..

كان لظهور محمد صلاح مبتسمًا من قلب ملعب الآنفيلد، وقع السحر على قلوب جماهير ليفربول، التي ظلت تهتف لـ"الملك المصري"، بعد مشاركته في انتصار الريدز على برايتون بنتيجة (2-0)، في الدوري الإنجليزي.

صلاح أعلن مسبقًا عن وداعه لجماهير ليفربول، في مباراة برايتون، قبل التوجه مع منتخب مصر، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تنطلق في 21 ديسمبر، فيما ترك مستقبله غامضًا، بشأن احتمالات بقائه في قلعة الآنفيلد، أو رحيله في فترة الميركاتو الصيفي.

  • Jordan Henderson Mohamed Salah LiverpoolGetty

    جلسة سرية مع نجم ليفربول السابق .. ما القصة؟

    وكانت صحيفة "ذا صن"، قد زادت من الجدل، بعد الكشف عن لقاء سري جمع بين محمد صلاح، وزميله السابق في ليفربول، جوردان هندرسون، في أحد المطاعم الفاخرة في لندن، فيما تم تفسير ذلك الاجتماع، بأن صلاح كان يسأله بشأن الأجواء في السعودية، علمًا بأن هندرسون قضى 6 شهور في صفوف نادي الاتفاق، مع المدرب ستيفن جيرارد.

    وقال مصدر للصحيفة، إن صلاح وهندرسون كانا يرتديان أقنعة شبيهة بأقنعة كورونا، وقبعات لتغطية وجهيهما، خلال جلستهما معّا في معظم "سكاليني" الإيطالي الفاخر في تشيلسي، وحاولا البقاء تحت هذا التخفي، بينما كان سر هذا الاجتماع، هو ذهاب الجناح المصري إلى السعودية.

    يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأن محمد صلاح مرحب به في دوري روشن، خلال حضوره جلسة حوارية، في ظل الأنباء التي ربطت بين رحيل صلاح واهتمام كبار أندية المملكة بالتعاقد معه.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    أسباب كثيرة للانتقال إلى السعودية

    وذكرت فضائية "الرياضية" السعودية، بأن محمد صلاح سيتوجه إلى المملكة، خلال الأسبوع الجاري، لتزداد التوقعات، حول توجه نجم ليفربول إلى دوري روشن، في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي تسببت في أزمة داخل النادي الإنجليزي.

    ورغم ذلك، إلا أن الإعلامي عمار باحكيم، مقدم برنامج "في 90"، رفض الجزم بشأن ربط سفر صلاح إلى السعودية، بحسم انتقاله إلى دوري روشن، خاصة وأن اللاعب شارك في مباراة برايتون، رغم أنه استهل اللقاء على مقاعد البدلاء.

    وأرجح باحكيم بأن ذهاب صلاح إلى السعودية، قد يكون لأداء مناسك العمرة، قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا، أو لأسباب تتعلق ببعض المشاريع التجارية، مؤكدًا أن الأمر قد يكون له أبعاد أخرى، بخلاف فكرة اللعب في دوري روشن.

  • Arne Slot Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty/GOAL

    التصريح الذي صنع الأزمة في ليفربول

    وبعد بقائه على دكة البدلاء - للمرة الثالثة على التوالي - في مباراة ليدز، بالدوري الإنجليزي، خرج محمد صلاح بتصريحات "غاضبة"، مؤكدًا أنه محبط من طريقة التعامل معه، وأنه ليس أكبر من النادي، ولكنه يستحق التواجد في الملعب.

    صلاح صرّح لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا داخل صفوف الفريق الأول.

    وأوضح الفرعون المصري أنه يعيش لأول مرة في مسيرته فترة طويلة على "دكة البدلاء"، حيث لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا شعوره بالغضب والإحباط بسبب هذا القرار.

    وأشار إلى أن إدارة النادي كانت قد وعدته ببعض الامتيازات عند تجديد عقده مؤخرًا، لكنها لم تفِ بتلك الوعود.

    ولم يخفِ صلاح شعوره بأن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء" لتحمل نتائج الفريق السيئة هذا الموسم 2025-2026، قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

    وأضاف أن العلاقة بينه وبين المدرب سلوت تغيرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بينهما.

  • محمد صلاحGetty Images Sport

    من رفض الاعتذار إلى كتابة تاريخ جديد

    وقرر المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، استبعاد محمد صلاح من قائمة الفريق في مباراة إنتر، بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم عقد جلسة بين الطرفين، لتقريب وجهات النظر.

    ورغم أن صلاح رفض تقديم أي تنازل أو التراجع عن تصريحاته السابقة، كما رفض تقديم اعتذار إلى سلوت، إلا أن جلسة أخرى، انعقدت بين الطرفين، وساهمت في تخفيف حدة توتر الأجواء، بعد المصارحة بينهما وجهًا لوجه في مقر تدريبات النادي، ليقرر المدرب الهولندي إعادته إلى قائمة ليفربول في مباراة برايتون.

    واستهل صلاح مواجهة برايتون على مقاعد البدلاء، إلا أنه شارك مبكرًا في الدقيقة 26 بعد إصابة جو جوميز، ليكتب تاريخًا جديدًا بعدما صنع تمريرة حاسمة إلى هوجو إيكيتيكي ليسجل الهدف الثاني.

    وبات صلاح رسميًا ثالث أكثر لاعب مساهمة تهديفيًا في تاريخ الدوري، بعدما ساهم في 280 هدف، بين التسجيل والصناعة، ليأتي خلف آلان شيرر "324" وواين روني "311".

    من جهة أخرى، تمكن صلاح من تحطيم رقم واين روني، ليصبح نجم ليفربول رسميًا، أكثر لاعب مساهمة للأهداف "مع فريق واحد" في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 188 هدف و89 تمريرة حاسمة في 302 مباراة.

    وحرص صلاح على توديع جماهير ليفربول، قبل المغادرة إلى كأس أمم إفريقيا، حيث استهل مشاركته وسط تحية كبيرة من الجماهير، وغادر الآنفيلد مع غناء عشاق الريدز له.

