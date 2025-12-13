جدل جديد في مستقبل صلاح .. أسباب أخرى ترجح زيارته للسعودية "غير اللعب في دوري روشن"!

وكانت صحيفة "ذا صن"، قد زادت من الجدل، بعد الكشف عن لقاء سري جمع بين محمد صلاح، وزميله السابق في ليفربول، جوردان هندرسون، في أحد المطاعم الفاخرة في لندن، فيما تم تفسير ذلك الاجتماع، بأن صلاح كان يسأله بشأن الأجواء في السعودية، علمًا بأن هندرسون قضى 6 شهور في صفوف نادي الاتفاق، مع المدرب ستيفن جيرارد.

وقال مصدر للصحيفة، إن صلاح وهندرسون كانا يرتديان أقنعة شبيهة بأقنعة كورونا، وقبعات لتغطية وجهيهما، خلال جلستهما معّا في معظم "سكاليني" الإيطالي الفاخر في تشيلسي، وحاولا البقاء تحت هذا التخفي، بينما كان سر هذا الاجتماع، هو ذهاب الجناح المصري إلى السعودية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأن محمد صلاح مرحب به في دوري روشن، خلال حضوره جلسة حوارية، في ظل الأنباء التي ربطت بين رحيل صلاح واهتمام كبار أندية المملكة بالتعاقد معه.