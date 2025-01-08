في "جيب" سبينس وشبيهه كان متواجدًا اليوم .. ردود فعل الجماهير على أداء محمد صلاح بلقاء ليفربول وتوتنهام!

ردود فعل غاضبة من الجماهير من مستوى صلاح ضد توتنهام

شارك النجم محمد صلاح، في الهزيمة التي تلقاها فريقه ليفربول على يد توتنهام، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث لم يظهر بمستواه المعهود، في ظل معاناته من المراقبة عليه طوال المواجهة.

وخسر ليفربول في مباراة ذهاب نصف النهائي بكأس رابطة المحترفين على يد توتنهام بهدف دون رد، حيث يحتاج للفوز إيابًا بفارق هدفين على أقل تقدير للصعود إلى النهائي، حيث ستقام تلك المواجهة يوم 6 فبراير المقبل.

وانتقدت الجماهير أداء محمد صلاح، حيث لم يظهر بشكل جيد، ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف، ليخسر الريدز بهدف دون رد.

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ونستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل للجماهير، على أداء محمد صلاح، في مباراة ليفربول وتوتنهام..