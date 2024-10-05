عشاق الفانتازي يعاينون الأضرار وبديله في ريال مدريد .. ردود الأفعال على صلاح أمام كريستال بالاس

مستوى محبط للنجم المصري

ظهور محبط وأقل بكثير من المتوقع للجناح المصري محمد صلاح، في المباراة التي فاز بها ليفربول على كريستال بالاس بهدف نظيف، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول نجح في الفوز بهدف دون رد، أحرزه البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، بصناعة زميله كودي جاكبو، ليثبت الفريق أقدامه على صدارة البريميرليج بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي وآرسنال.

صلاح لعب المباراة كأساسي وقدم أحد أسوأ مستوياته هذا الموسم رغم التألق الذي يعيشه مع الريدز، حيث لم يكمل الـ90 دقيقة وخرج قبل نهاية الوقت الأصلي بـ17 دقيقة لينزل بدلًا منه الكولومبي لويس دياز.

ردود الأفعال عبر منصة "إكس" كانت غاضبة وساخطة على ما قدمه صلاح، وهذا ما نستعرضه معًا..