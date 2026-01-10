خرج النجم محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح ليفربول، بتصريح ساخر بشأن ما قاله مدربه حسام حسن من قبل، عن امتلاك الفراعنة لعدد قليل من المحترفين.
"أصبحنا 3 أرباع محترف" .. محمد صلاح يسخر من تصريح حسام حسن ويقارن بين منتخب مصر ومنافسيه بأمم إفريقيا
- AFP
منتخب مصر يستعد لمواجهة السنغال
حجز المنتخب المصري مقعده في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية احتضنها ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن ختام مباريات الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب السنغال في نصف النهائي.
ودخل الفراعنة اللقاء بقوة واضحة، ونجحوا في فرض إيقاعهم مبكرًا، حيث افتتح عمر مرموش باب التسجيل في الدقيقة الرابعة بعدما استغل كرة مقطوعة في وسط الملعب، وتلقى تمريرة ذكية من إمام عاشور قبل أن ينطلق ويسدد بدقة داخل الشباك، معلنًا تقدم مصر بهدف مبكر.
واصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي، ونجح في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 32، بعدما أرسل محمد صلاح كرة ركنية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها رامي ربيعة وحولها برأسه بقوة إلى داخل المرمى، ليؤكد تفوق الفراعنة بثنائية نظيفة.
وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن منتخب كوت ديفوار من تقليص الفارق، إثر كرة ثابتة نفذها يان ديوماندي، اصطدمت بأحمد فتوح وغيرت اتجاهها لتستقر داخل مرمى محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 2-1.
وفي بداية الشوط الثاني، عاد المنتخب المصري ليضرب بقوة من جديد، عندما أرسل رامي ربيعة تمريرة طويلة متقنة وصلت إلى إمام عاشور، الذي انطلق ومرر كرة رائعة لمحمد صلاح داخل المنطقة، ليسددها قائد الفراعنة في الشباك، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 52.
ورغم الأفضلية المصرية، عاد المنتخب الإيفواري لإشعال المواجهة في الدقيقة 73، بعدما استغل ركنية داخل منطقة الجزاء، حيث فشل الشناوي في إبعاد الكرة لتصل إلى جيلا دوي الذي أودعها المرمى، مقلصًا النتيجة إلى 3-2.
وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من كوت ديفوار للعودة في النتيجة، لكن صمود الدفاع المصري حافظ على التقدم حتى صافرة النهاية، ليعبر منتخب مصر إلى نصف النهائي في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.
- AFP
"أصبحنا 3 أرباع محترف"
تحدث محمد صلاح عن الفارق بين نجوم منتخب مصر، والمنتخبات الأخرى في بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا على أن جميع منافسي الفراعنة في دور نصف النهائي يمتلكون عدد كبير من المحترفين، عكس الفراعنة.
وقال صلاح خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "شاهدوا أن يلعب نجوم كوت ديفوار والسنغال، ونحن لدينا 3 لاعبين محترفين فقط في منتخب مصر".
وواصل ضاحكًا: "منذ أن قال حسام حسن أننا نمتلك 2 محترفين وربع، أصبحنا الآن 3 أرباع محترف، ولا يوجد أي محترف يلعب مع فريقه حاليًا".
يأتي ذلك بعد أن خرج حسام حسن بتصريحات تلفزيونية سابقة، أكد فيها على أنه يمتلك في منتخب مصر 2 محترفين وربع، في إشارة إلى أن غالبية اللاعبين محليين.
منافسو الفراعنة يمتلكون محترفين كبار
أكد محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، أن تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لا يجعلهم المرشح الأول للتتويج بالبطولة، مشددًا على صعوبة المنافسة أمام منتخبات تملك عناصر محترفة في أقوى الدوريات الأوروبية.
وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب الفوز المثير على كوت ديفوار، أوضح صلاح: "المنتخب المصري يدخل المنافسة دون أفضلية نظرية مقارنة ببقية المنتخبات المتأهلة، والمنتخبات الثلاثة الأخرى تضم لاعبين ينشطون في أوروبا، بينما يعتمد المنتخب المصري بشكل أكبر على لاعبين من الدوري المحلي".
وأشار نجم ليفربول إلى أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار، ونجح في استغلال الفرص التي أُتيحت له، رغم بعض القصور في التعامل مع الكرات الثابتة، مؤكدًا أن الأداء القوي كان مفتاح العبور إلى الدور المقبل.
وتطرق صلاح إلى المواجهة المنتظرة أمام السنغال في نصف النهائي، حيث قال: "المباراة كانت صعبة للغاية، في ظل امتلاك المنافس مجموعة من أبرز اللاعبين في أوروبا، لكنه ولكن الفراعنة سيبذلون كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الحلم القاري".
وختم قائد المنتخب المصري تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو إسعاد الجماهير المصرية والقتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل رفع الكأس الإفريقية.
محترفو الفراعنة يُعانون من قلة المشاركات
ودخل محمد صلاح في أزمة مع مدربه الهولندي آرني سلوت مؤخرًا، بعدما قام باستبعاده من التشكيل الأساسي للفريق، وقام بوضعه على مقاعد البدلاء.
كما يُعاني عمر مرموش من قلة المشاركات مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث يدفع به لدقائق معدودة في المباريات.
أما المحترف الثالث في أوروبا هو مصطفى محمد، والذي تحول هو الآخر من لاعب أساسي إلى حبيس مقاعد البدلاء، ولكنه يُشارك في بعض المباريات لدقائق.