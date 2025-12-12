دخلا المطعم بأقنعة .. لقاء سري بين صلاح وهندرسون للاستفسار عن الدوري السعودي!

صلاح الذي أصبح أحد أساطير ليفربول بالفعل، تم استبعاده من رحلة الفريق إلى ميلانو منتصف الأسبوع من قِبل المدرب آرني سلوت، بعد مقابلته النارية التي أكد فيها أنه تم "رميه تحت الحافلة" وأن هناك شخصًا داخل ليفربول "يريد رحيله".

وكشفت صحيفة "ذا صن" يوم الاثنين الماضي أن صلاح هدف لنادي الهلال، وفي الخميس أكد مسؤول الدوري السعودي عمر مغربل أن "صلاح مُرحب به" في السعودية.

ومع الشكوك التي تحيط بمستقبل النجم صاحب الـ250 هدفًا، ستصل الشائعات حول انتقاله إلى الشرق الأوسط إلى ذروتها بعد التقاط صور للاعبين وهما في حديث مطوّل.