عاد محمد صلاح بجسد بلا عقل! .. قرار أرني سلوت زاد معاناته وأرض مارسيليا شاهدة على "أسوأ" محاولة على الإطلاق من الملك

بينما كان أرني سلوت؛ المدير الفني لليفربول، يتعمد إجلاس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في الفترة الأخيرة .. لم يمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس بعد كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، واستعان به مباشرةً بشكل أساسي أمام مارسيليا بعدما تجرع ليفربول مرارة التعادل في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي بدونه.

وقد نجح الريدز في العودة من فرنسا بالانتصار أمام مارسيليا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

صلاح لم يضع بصمته على أي من أهداف المباراة، فيما تكفل بها دومينيك سوبوسلاي، حارس مارسيليا جيرونيمو رولي "بالخطأ في مرماه"، وكودي جاكبو في الدقائق 1+45، 72 و2+90.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة الـ15 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند تسع نقاط في المركز الـ19، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية مرحلة الدوري.

لكن بعيدًا عن النقاط وليفربول بشكل جماعي، دعونا نسلط الضوء في السطور التالية على الأداء الفردي الذي قدمه محمد صلاح أمام مارسيليا..