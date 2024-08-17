الأذكى في العالم وأظهر عشقه للزمالك .. ردود الأفعال على محمد صلاح أمام إبسويتش تاون

بداية معتادة من الجناح المصري للدوري الإنجليزي

في افتتاح النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025، رفض محمد صلاح التوقف عن توزيع الهدايا على جماهير ليفربول أو عشاق لعبة فانتازي.

الريدز لعبوا مباراتهم الرسمية الأولى تحت قيادة الهولندي آرني سلوت أمام إبسويتش تاون، ولولا صلاح لكانت بداية مختلفة تمامًا، لأن الدولي المصري صنع الهدف الأول لزميله ديوجو جوتا في الدقيقة 60، قبل أن يسجل الثاني بعدها بخمس دقائق، ليقود الضيوف للفوز بثنائية نظيفة.

بين احتفاله المثير بهدفه، الذي جعل البعض يشبهه بشعار نادي الزمالك المصري، ورقمه التاريخي كأكثر اللاعبين تسجيلًا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، يستعرض موقع جول أهم ردود الأفعال على ما قدمه صاحب الـ32 سنة ضد إبسويتش تاون عبر منصة "إكس"..