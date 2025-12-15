"رسالة وداع أم إلى اللقاء؟" .. تصرف محمد صلاح بعد مباراة برايتون يثير الجدل بين جماهير ليفربول

ورغم أنه استهل مواجهة برايتون، بالتواجد على مقاعد البدلاء، إلا أن عدسات المباراة أظهرته وهو يتحدث مبتسمًا مع رفاقه، قبل أن تساهم إصابة جو جوميز، في قرار آرني سلوت، بإجراء تبديل اضطراري، بمشاركة صلاح وسط تصفيق الجماهير، في الدقيقة 26.
وقرر سلوت تعديل خطته التكتيكية، مع نزول صلاح بديلًا للظهير الأيمن لليفربول، فيما تمكن "الملك المصري" من كتابة تاريخ جديد، بعدما صنع التمريرة الحاسمة للهدف الثاني الذي سجله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 60، من ركلة ركنية تحولت إلى كرة رأسية في الشباك.
ورغم أن صلاح أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، إلا أن التمريرة الحاسمة التي قدّمها كانت كفيلة ليعانق التاريخ برقم جديد، بعدما تجاوز رقم واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، ليصبح أكثر لاعب مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي "277 هدف"، وثالث أكثر المساهمين في البريمييرليج "280 هدف".
واختار صلاح مقطع فيديو لاحتفالات الجماهير على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا متأثرًا للغاية بدعم عشاق الريدز، في منشور حصد 6.5 ملايين مشاهدة عبر منصة (إكس)، و171 ألف إعجاب وأكثر من 5 آلاف تعليق.