"رسالة وداع أم إلى اللقاء؟" .. تصرف محمد صلاح بعد مباراة برايتون يثير الجدل بين جماهير ليفربول

وتعرض محمد صلاح، لسيل من الانتقادات، عقب تصريحه الغاضب، أبرزها ما جاء على لسان أسطورة ليفربول، جيمي كاراجر، الذي شن هجومًا ضد اللاعب الذي حصد الدوري الإنجليزي "مرتين" ودوري أبطال أوروبا وسجل 250 هدف مع الريدز.

وادعى كاراجر بأن جماهير آنفيلد ستقف داعمة لآرني سلوت في أي نزاعات داخلية، حيث لا يوجد لاعب أكبر من النادي، فيما بات الشعور السائد لدى الكثيرين، بأن صلاح خاض آخر مباراة له في الميرسيسايد مع اقتراب ميركاتو يناير.

وارتبط اسم الجناح صاحب الـ33 عامًا، بوجود رغبة من أندية دوري روشن السعودي، في التعاقد معه، مع الاستعداد لتقديم عروض مغرية، إلا أن آرني سلوت أعطى مؤشرًا نحو إنهاء الخلاف، حينما ذكر قبل مباراة برايتون، بأنه يخطط للجلوس مع صلاح ومناقشة أي خلافات.

ويبدو أن الجلسات بين الطرفين كانت مثمرة، والتي جاءت بعد إبعاده عن قائمة ليفربول ضد إنتر، في دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوزًا صعبًا للريدز (1-0)، فيما عاد صلاح للتواجد في قائمة الفريق، في مباراة برايتون.