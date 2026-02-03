محمد صلاح يعود للصورة .. الاتحاد يتجهز لخطف نجم ليفربول

وفقًا لـ winwin، يتم الآن "مراقبة" وضع صلاح عن كثب، حيث يبحث الاتحاد عن نجم جديد، فحاجة النادي إلى العثور على هذا اللاعب أصبحت أكثر إلحاحًا نظرًا لأن الجناح موسى ديابي يبدو حريصًا على مغادرة النادي في الصيف.
وأوضح مصدر خاص لللموقع ذاته أن استقدام صلاح إلى دوري روشن الموسم المقبل هو الهدف الأول لمسؤولي لجنة الاستقطابات منذ فترة نظرًا لقيمته الفنية والتسويقية، فيما ستشهد الأسابيع المقبلة تواصلًا بين الطرفين.
تم إغلاق فترة الانتقالات في المملكة العربية السعودية الآن، مما يعني أن الأندية لا يمكنها التعاقد مع أي لاعبين جدد، ولكن اهتمام الاتحاد بصلاح قد يتطور إلى عرض ملموس في الصيف.
سبق أن قدم الاتحاد عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (205 مليون دولار) لصلاح، لكن ليفربول رفضه في عام 2024، واعترف اللاعب نفسه بأن الاتحاد كان "جادًا" خلال المناقشات التي أجراها مع بعض المسؤولين.
لكن بعد أن انتقد صلاح ليفربول لـ"التخلي عنه" في ديسمبر، أصبح اهتمام الاتحاد السعودي واضحًا مرة أخرى، على الرغم من أن صفقة يناير لم تقترب من التحقق.