"هذه ليست المرة الأولى" .. آرني سلوت يوضح سبب استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول ضد وست هام

قدم صلاح أداءً باهتًا في الهزيمة التي تلقاها الفريق على أرضه أمام آيندهوفن، وبعد المباراة هاجم أسطورة "الكوب" كاراغر مهاجم ليفربول.

وقال كاراجر لشبكة سي بي إس سبورت: "أنا غاضب من اللاعبين، إذا كنت صادقًا تمامًا، أنا غاضب حقًا منهم. لكن الأمر يصل مع أي مدرب في أي نادٍ إلى مرحلة - ودائمًا ما أستخدم هذه الكلمة - يصبح فيها الوضع غير مقبول، حيث تشعر وكأن الأمر لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك. أنا لم أصل لتلك المرحلة شخصيًا فيما يخص المدرب، لكنني أعلم أن الكثير من المشجعين وصلوا إليها. كان لدي وقت طويل للتفكير في الأمر، لأنني عرفت أن المباراة انتهت قبل صافرة النهاية بكثير. أعتقد أن ما تراه الآن هو أن ليفربول في 2018 تحت قيادة يورجن كلوب بدأ رحلة كفريق عظيم، ثم جاء سلوت، ونحن الآن بعد سبع أو ثماني سنوات".

وأضاف كاراجر: "كان الحافز لليفربول في بداية تلك المسيرة هو أليسون وفان دايك وصلاح. أليسون مصاب كثيرًا الآن، لذا لا يلعب كثيرًا، لكنك تشاهد فان دايك الآن، ليس هو نفس اللاعب، ومو صلاح يبدو وكأنه استُهلك بدنياً ولم تعد ساقاه تحملانه. لا أحب انتقادهم، وأعتقد أن بعض الانتقادات الموجهة إليهم هذا الموسم كلاعبين كانت قاسية. أنت تبحث دائمًا عن قادة فريقك لتحمل المسؤولية عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وفي حديثه لـ "تووك سبورت" قال أسطورة الريدز سونيس: "كم من الوقت لدينا؟ لقد كان نجمًا خارقًا، هذا ألطف شيء يمكنني قوله عن صلاح، لقد كان الرجل الذي يتم الاعتماد عليه طوال السنوات السبع الماضية، إذا كنت تختار تشكيلة ليفربول التاريخية، فهو أحد الأسماء الأولى في القائمة، لكن أعتقد أن شقيقه هو من ظهر هذا الموسم"، في إشارة لتغير مستواه تماماً.