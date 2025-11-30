AFP
"هذه ليست المرة الأولى" .. آرني سلوت يوضح سبب استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول ضد وست هام
الملك المصري يبتعد عن مستواه المعهود
يُعتقد على نطاق واسع أن أداء صلاح هذا الموسم قد تراجع عن معاييره المعتادة كنجم كبير. ففي الدوري الإنجليزي سجل أربعة أهداف فقط وساهم بتمريرتين حاسمتين في 12 مشاركة، وهو انخفاض نسبي كبير مقارنة بـ 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.
وقد تراجعت أرقامه الهجومية بشكل ملحوظ في جميع الجوانب، بما في ذلك قلة التسديدات واللمسات داخل منطقة جزاء الخصم، وانخفاض كبير في معدل المراوغات الناجحة لكل 90 دقيقة.
وقد انتقد جيمي كاراجر وجرايم سونيس مستواه وضعف مساهمته الدفاعية. لكن رحيل شريكه المبدع ترنت ألكساندر أرنولد إلى ريال مدريد يُستشهد به كعامل رئيسي في معاناته ضمن النظام الجديد تحت قيادة سلوت، الذي استبعد النجم المصري الآن إلى مقاعد البدلاء في المواجهة الحاسمة مع وست هام في ملعب لندن.
سلوت يكشف سبب استبعاد مو
قبل مباراة وست هام، قال سلوت لشبكة سكاي سبورتس: "لعبنا أربع مباريات في 10 أيام. لدي العديد من اللاعبين الجيدين، لذا اخترت تشكيلة مختلفة اليوم. أحيانًا يكون أليكس على مقاعد البدلاء، وأحيانًا يكون فلوريان. الأمر يتعلق باللاعبين الموجودين على أرض الملعب. إنهم الـ11 الذين اخترتهم. لدي أكثر من 11 لاعبًا جيدًا، وهذه ليست المرة الأولى التي أختار فيها عدم إشراك مو".
كاراجر: "لقد استُهلك بدنياً"
قدم صلاح أداءً باهتًا في الهزيمة التي تلقاها الفريق على أرضه أمام آيندهوفن، وبعد المباراة هاجم أسطورة "الكوب" كاراغر مهاجم ليفربول.
وقال كاراجر لشبكة سي بي إس سبورت: "أنا غاضب من اللاعبين، إذا كنت صادقًا تمامًا، أنا غاضب حقًا منهم. لكن الأمر يصل مع أي مدرب في أي نادٍ إلى مرحلة - ودائمًا ما أستخدم هذه الكلمة - يصبح فيها الوضع غير مقبول، حيث تشعر وكأن الأمر لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك. أنا لم أصل لتلك المرحلة شخصيًا فيما يخص المدرب، لكنني أعلم أن الكثير من المشجعين وصلوا إليها. كان لدي وقت طويل للتفكير في الأمر، لأنني عرفت أن المباراة انتهت قبل صافرة النهاية بكثير. أعتقد أن ما تراه الآن هو أن ليفربول في 2018 تحت قيادة يورجن كلوب بدأ رحلة كفريق عظيم، ثم جاء سلوت، ونحن الآن بعد سبع أو ثماني سنوات".
وأضاف كاراجر: "كان الحافز لليفربول في بداية تلك المسيرة هو أليسون وفان دايك وصلاح. أليسون مصاب كثيرًا الآن، لذا لا يلعب كثيرًا، لكنك تشاهد فان دايك الآن، ليس هو نفس اللاعب، ومو صلاح يبدو وكأنه استُهلك بدنياً ولم تعد ساقاه تحملانه. لا أحب انتقادهم، وأعتقد أن بعض الانتقادات الموجهة إليهم هذا الموسم كلاعبين كانت قاسية. أنت تبحث دائمًا عن قادة فريقك لتحمل المسؤولية عندما لا تسير الأمور على ما يرام".
وفي حديثه لـ "تووك سبورت" قال أسطورة الريدز سونيس: "كم من الوقت لدينا؟ لقد كان نجمًا خارقًا، هذا ألطف شيء يمكنني قوله عن صلاح، لقد كان الرجل الذي يتم الاعتماد عليه طوال السنوات السبع الماضية، إذا كنت تختار تشكيلة ليفربول التاريخية، فهو أحد الأسماء الأولى في القائمة، لكن أعتقد أن شقيقه هو من ظهر هذا الموسم"، في إشارة لتغير مستواه تماماً.
لعبة الانتظار لصلاح
سيتعين على صلاح انتظار فرصته ضد وست هام ثم التطلع إلى مدربه لإعادته للمشاركة في المباريات ضد سندرلاند وليدز في الأيام السبعة المقبلة.
لكنه سيتوجه قريبًا لتمثيل مصر في كأس الأمم الإفريقية، وقد يغيب عما يصل إلى ثماني مباريات خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة.
