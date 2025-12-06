صدق أسطورة ليفربول: ليدز أحبط حجتك يا سلوت .. تضحي بالريدز ليكون صلاح "كبش الفداء"!

لم يخسر ولكنه تعثر، هل من المعقول أن تصبح كأس أمم إفريقيا "حجة" آرني سلوت، للاستمرار في إبقاء محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، واستبعاده من التشكيل الأساسي، للمرة الثالثة، أمام ليدز يونايتد؟

ليفربول خرج مكتفيًا بنقطة "جنونية" أمام ليدز يونايتد، من معقل إيلاند رود، بنتيجة (3-3)، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

وتكفل هوجو إيكيتيكي، بالتوقيع على ثنائية الريدز في الدقيقتين 48 و50، بينما رد دومينيك كالفيرت لوين بهدف من ركلة جزاء، ثم سجل أنطون ستاتش هدف التعادل في الدقيقتين 73 و75، وبينما أحرز دومينيك سوبوسلاي هدفًا ثالثًا كان ليقرب الليفر من الفوز في الدقيقة 80، إلا أن أو تاناكا أبى إلا أن يمنح نقطة لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+6.

وبقي ليفربول، حامل اللقب، في دوامة التعثرات، بعدما حل في المركز الثامن من جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، بينما يأتي ليدز في المركز السادس عشر بـ15 نقطة.