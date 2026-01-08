"لم يكن لطيفًا" .. سوبوسلاي يُعلق على تصريحات صلاح ضد سلوت ويؤكد: ننتظر عودته من أمم إفريقيا!

وكان صلاح قد أثار ضجة كبيرة عندما أدلى بتصريحات مثيرة لوسائل الإعلام عقب تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز يونايتد في 6 ديسمبر، حيث أكد أنه "أُلقي به تحت الحافلة"، ملمحًا إلى توتر علاقته بالمدرب آرني سلوت.

وردّ سلوت باستبعاد صلاح من قائمة الفريق المسافرة لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي فاز بها ليفربول 1-0 بفضل ركلة جزاء سجلها سوبوسلاي.

وبعدها عاد النجم المصري إلى قائمة المباراة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، وشارك خلال الشوط الأول من الفوز 2-0.

عقب ذلك، توجه صلاح إلى المغرب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، حيث سجل حتى الآن ثلاثة أهداف، وساهم في تأهل الفراعنة إلى الدور ربع النهائي.

ولا يزال صلاح غير متاح لليفربول طوال فترة البطولة، بينما أبدى سوبوسلاي ثقته في قدرته على التألق عند عودته.