"هذا هو محمد الذي أريده" .. آرني سلوت يُعبر عن سعادته البالغة بمستوى صلاح في فوز ليفربول على أستون فيلا

استعاد ليفربول بريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حقق فوزًا مهمًا ومستحقًا على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب أستون فيلا الذي دخل اللقاء بجرأة هجومية، وهدد مرمى أصحاب الأرض مبكرًا، حيث تصدت العارضة لتسديدة قوية من مورجان روجرز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يمنعها الحظ مجددًا من التقدم عندما ارتطمت تسديدة ماتي كاش بالقائم في الدقيقة 19.

وبمرور الوقت، بدأ ليفربول في فرض إيقاعه وسيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن من الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، وسجّل هوجو إيكيتيكي هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل. وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، كسر النجم المصري محمد صلاح صيامه التهديفي بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 45+1، ليمنح فريقه دفعة قوية قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، واصل "الريدز" ضغطه الهجومي وسط تراجع واضح من أستون فيلا، لينجح ريان جرافنبرخ في مضاعفة النتيجة بالدقيقة 58 بعد تمريرة رائعة من أليكسيس ماك أليستر، محكمًا سيطرة فريقه على اللقاء. وشهدت المباراة إنذارات لكل من فيرجيل فان دايك (54) وماتي كاش (57) نتيجة الالتحامات القوية بين الطرفين.

ورغم محاولات المدرب الإسباني أوناي إيمري تنشيط خطوط فريقه بإجراء عدة تغييرات هجومية، فإن التنظيم الدفاعي الصلب لليفربول وحضور حارسه جيورجي مامارداشفيلي ساهما في الحفاظ على نظافة الشباك حتى النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم مؤقتًا نحو مراكز الصدارة، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، لتستمر معاناته مع تذبذب النتائج هذا الموسم.