كشفت مصادر صحفية عن تعرض محمد سيماكان، مدافع النصر، لإصابة جديدة ستُبعده عن الملاعب لفترة ليست قصيرة. فما القصة؟
المرحلة الأصعب من موسم النصر! .. الإصابة تداهم محمد سيماكان مجددًا والكشف عن مدة غيابه
إصابة جديدة ومدة الغياب
تعرض النصر لضربة قوية بتعرض مدافعه محمد سيماكان لإصابة عضلية جديدة ستُبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.
وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدافع الفرنسي يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية، مشيرة إلى أن غيابه عن اللعب سيمتد لـ4 أسابيع تقريبًا.
وقد أوضح الصحفي علي العنزي أن اللاعب تواجد في العيادة اليوم بجانب زميله إينيغو مارتينيز، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يُشاركا في التدريبات اليوم لشعورهما بالألم.
اللاعب كان قد تعرض لنفس الإصابة خلال مباراة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد في نهاية أكتوبر الماضي، وقد غاب عن اللعب لمدة أسبوعين تقريبًا.
المرحلة الأصعب من الموسم
غياب سيماكان الذي سيمتد لمدة شهر تقريبًا يأتي في أصعب مراحل الموسم للنصر، حيث سيخوض عددًا من المباريات المهمة والحاسمة في دوري روشن السعودي.
النصر سيلعب خلال الشهر القادم مع الأهلي، القادسية، الاتفاق، الهلال، الشباب والتعاون، وجميعها مباريات صعبة ومنتظرة لاختبار مدى قدرة الفريق على الصمود في صدارة جدول الترتيب.
الفريق العاصمي لم يخسر أي نقطة في دوري روشن حتى الآن، حيث جمع 27 نقطة من انتصاره في مبارياته الـ9 السابقة ليتصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن مطارده الهلال.
الإصابة جاءت قبل يومين فقط من مواجهة النصر أمام الزوراء العراقي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2، علمًا أن فريق جورج جيسوس ضمن رسميًا التأهل إلى المراحل الإقصائية.
- Getty Images Sport
سيماكان مع النصر هذا الموسم
لعب سيماكان مع النصر هذا الموسم 15 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفين وقدم أداءً قويًا بجانب مارتينيز في عمق الدفاع.
وشارك اللاعب أساسيًا في جميع مباريات النصر في دوري روشن السعودي باستثناء مواجهة الفيحاء، وقد غاب عنها بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ولعب اللاعب مباراة واحدة منذ البداية في دوري أبطال آسيا 2، وشارك في مباراتين من دكة البدلاء، ليصل إجمالي عدد دقائقه في البطولة إلى 108 دقيقة.
مسيرة النصر في موسم 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي، أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد أن تجاوز عقبة الاتحاد في المربع الذهبي.
وانطلق النصر، بشكل مذهل، في دوري روشن، حيث حقق الفوز في أولى تسع جولات، ليصل إلى النقطة 27، علمًا بأنه خاض عددًا من المواجهات القوية، حيث تغلب على الاتحاد (2-0)، واكتسح الخليج بنتيجة (4-1).
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ بدون مشاركة قائده كريستيانو رونالدو، ليضمن مقعدًا إلى دور الـ16.
وتمكن النصر من العبور إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوز نادي جدة، إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع البطولة من ثمن النهائي.
القادم للنصر
النصر يستعد لمواجهة الزوراء العراقي في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 مساء الأربعاء القادم في ملعبه الأول بارك بالرياض.
سيلعب النصر السبت القادم أمام الأخدود في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، بعدما تم تأجيل الجولة العاشرة، ومن ثم سيلتقي الاتفاق في 30 ديسمبر الجاري، ليبدأ بعدها سلسلة من المباريات الصعبة أمام الأهلي ثم القادسية ثم الهلال ثم الشباب.