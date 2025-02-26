من دعس نجم الخصم له إلى تقليد محمد أبو تريكة .. ردود الفعل على أداء صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح أمام نيوكاسل؟

بعد ست مباريات متتالية هز بها شباك الخصوم مؤخرًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، اكتفى محمد صلاح الليلة بالصناعة فقط أمام نيوكاسل.

الريدز هزم نيوكاسل بثنائية نظيفة، على استاد أنفيلد، ضمن الجولة الـ27 من البريميرليج.

دومينيك سوبوسلاي افتتح التهديف في الدقيقة 11 من عمر اللقاء بعد تمريرة حاسمة من زميله لويس دياز، فيما كانت التمريرة الحاسمة الثانية من نصيب صلاح إلى أليكسيس ماك أليستير الذي سجل الهدف الثاني.

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بهذا الفوز ارتفع رصيد كتيبة المدرب أرني سلوت للنقطة 67 في صدارة جدول الترتيب متفوقين بـ13 نقطة عن آرسنال "الوصيف"، وإن كان الأخير خاض مباراة أقل، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 44 نقطة في المركز السادس.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أرقام صلاح في المباراة، وردود فعل الجماهير على ما قدمه..