جدل الهويش لم يتوقف عند الفيحاء .. نجوم الهلال والأهلي يسخرون من ركلة جزاء النصر بنفس الطريقة!

سخرية جماعية من ركلة جزاء النصر في آخر الدقائق أمام الفيحاء..

ما إن أطلق الحكم محمد الهويش، صافرته معلنًا عن ركلة جزاء لصالح النصر، في آخر الدقائق أمام الفيحاء، حتى أثار القرار حالة واسعة من الجدل، وسط تشكيك حول صحة قراره، الذي منح النقاط الثلاث إلى كتيبة جورج جيسوس.

وكانت المباراة تسير إلى التعادل، قبل أن يقرر الهويش، احتساب ركلة جزاء للنصر، بداعي خطأ من لاعب الفيحاء فيانويفا، أثناء التحام هوائي مع عبد الإله العمري، فيما استغل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الركلة، لتسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 90+14، ويقود النصر للفوز على الفيحاء بنتيجة (2-1).

ومن قلب ملعب الأول بارك، نجح النصر في تحقيق رقم قياسي، بعدما حافظ على العلامة الكاملة في أولى 7 جولات من دوري المحترفين السعودي، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، منذ تطبيق نظام الاحتراف.

ولكن، يبدو أن قرار الهويش أيضًا، لاقى نصيبًا من السخرية، بين عددٍ من نجوم الأهلي والهلال، الذين أعربوا عن تعجبهم من القرار على طريقتهم الخاصة.

  • ماذا حدث؟

    وبالتزامن مع احتساب الهويش لركلة جزاء النصر، نشر البرتغالي روبن نيفيش، نجم وسط الهلال، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، تحمل "إيموجي" لصور ضاحكة، كما اتفق معه البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الزعيم، الذي نشر قصة أيضًا، بعبارة "ركلة جزاء سوبر"، مع إيموجي "ممزوج بين أيدي تصفق ووجوه غاضب وأخرى ضاحكة.

    من جانبه، نشر رياض محرز، نجم الأهلي، صورة من المباراة، التي محمد الهويش وأمامه جواو فيليكس وحارس الفيحاء موسكيرا، في الدقائق الأخيرة، مع إيموجي لأيدي تصفق ووجوه تضحك.

    وبالمثل فعل مدافع الأهلي، ميريح ديميرال، الذي علق على تغريدة عبر منصة (إكس)، باحتساب ركلة جزاء للنصر، ليعلق أيضًا بالوجوه الضاحكة.

    مدرب الفيحاء يشكك وجيسوس يرد

    وبدوره، استغل بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفيحاء، المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لشن هجوم ضد الحكم محمد الهويش، بسبب ركلة الجزاء.

    وقال إيمانويل إنه تيقن بأن الحكم عندما توجه لشاشة الـVAR، كان سيبقى لـ3 أو 4 دقائق، ثم يصدر قراره ضد الفيحاء.

    وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان يستحق الفوز، والخسارة جاءت لظروف خارجة عن إرادته، خاصة وأن ممثل المجمعة لم يفقد تركيزه حتى آخر دقيقة.

    وقال بيدرو إن تقنية الفيديو ذاتها التي استدعت الحكم اليوم، فعلت ذلك مسبقًا أمام الاتحاد، ودائمًا ما يحدث ذلك الأمر مع الفيحاء، مضيفًا أن النصر بالمركز الأول ولديه أفضل خط هجوم، ولا يتصور أن النصر بحاجة لهذه الأمور الخارجة عن النطاق.

    في المقابل، رد جورج جيسوس، مدرب النصر، على ما قاله بيدرو، مؤكدًا أن ركلة الجزاء صحيحة ولا شك في ذلك، بينما لم يشاهدها مدرب الفيحاء كي يخرج ويقول غير صحيحة، على حد وصفه.

    ورغم ذلك، إلا أن الهويش لم يسلم أيضًا من هجوم جيسوس، بسبب إلغاء هدف لصالح كينجسلي كومان، قائلًا إن الحكم ألغى الهدف للتسلل على "أذن" ساديو ماني.

    ما قاله خبراء التحكيم حول اللقطة

    وتحدث الحكم عبد الله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، بشأن لقطة الخطأ الذي أسفر عن ركلة جزاء النصر، مؤكدًا أن قرار الحكم صحيح، كون لاعب الفيحاء وجه "حركة إضافية"، بلمسة يد على الكرة، وأن اليد لم تكن في وضعها الطبيعي.

    في المقابل، قال المحلل التحكيمي نواف شكر الله، عبر برنامج "في 90"، إن الحكم محمد الهويش قدم مباراة كبيرة للغاية، ولكنه محى كل شيء بقراره الأخير حول احتساب ركلة جزاء الأخيرة، والتي وصفها بأنها غير صحيحة وغيرت سير المباراة.

    واستعرض نواف شكر الله لقطة واضحة تؤكد أن لاعب الفيحاء لم يرتكب مخالفة لمسة اليد على الكرة، كما أنه كان في وضع تنافس طبيعي مع عبد الإله العمري، ولم يحدث أي ضرب أو سلوك مشين.

    ماذا ينتظر النصر بعد تخطي عقبة الفيحاء؟

    وتمكن النصر من تخطي رقمه السابق، في موسم 2018-2019، الذي شهد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حققت كتيبة جورج جيسوس، العلامة الكاملة في أولى 7 جولات، للمرة الأولى في تاريخ الأصفر بالمسابقة، منذ تطبيق نظام الاحتراف.

    ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين، عقب لقاء الفيحاء، قبل فترة التوقف الدولي، التي يخوض فيها المنتخب السعودي، مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، والتي ستقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.

    وبشكل عام، سيلعب النصر أربع مباريات حتى نهاية الشهر الجاري، نستعرضها في النقاط التالية..

    * 5 نوفمبر: مباراة النصر ضد جوا الهندي (دوري أبطال آسيا 2).

    * 8 نوفمبر: مباراة نيوم ضد النصر (دوري روشن السعودي).

    * 23 نوفمبر: مباراة النصر ضد الخليج (دوري روشن السعودي).

    * 26 نوفمبر: مباراة استقلال الطاجيكي ضد النصر (دوري أبطال آسيا 2).

    وينتظر أن يتوقف دوري روشن بعدها حتى ختام المشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يعود النصر بعد التوقف الطويل، ليحل ضيفًا على النجمة، في بريدة، في 21 ديسمبر.