وسط دعم المريسل .. محمد السهلاوي يُهدد نجوم الهلال والأهلي بعد سخريتهم من جزائية النصر أمام الفيحاء

احتسب الحكم السعودي محمد الهويش ركلة جزاء لصالح عبد الإله العمري بعد تعرضه للخنق والضرب، على حد وصف النصراويين، من مدافع الفيحاء، بجانب وجود لمسة يد ضد الأخير حيث استخدم يده لإبعاد الكرة، وقد تقدم رونالدو وسدد بنجاح ليمنح النصر أغلى وأصعب 3 نقاط هذا الموسم ويُحافظ له على سلسلة الانتصارات المتتالية منذ انطلاق المسابقة.

المنافسون للنصر يرون أن قرار الهويش كان خاطئًا تمامًا، وأن لا وجود لركلة الجزاء بل ما حدث هو احتكاك عادي بين اللاعبين، ومنهم من أشار إلى أن رونالدو ارتكب خطأ ضد مدافع آخر للفيحاء تزامنًا مع اللقطة مما يستوجب منح الضيوف خطأ.

الشاهد في الأمر أن ركلة الجزاء تلك أثارت سخرية العديد من اللاعبين المنتمين لمنافسي النصر وخاصة الأهلي والهلال، إذ نشر البرتغالي روبن نيفيش، نجم وسط الهلال، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، تحمل "إيموجي" لصور ضاحكة، كما اتفق معه البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الزعيم، الذي نشر قصة أيضًا، بعبارة "ركلة جزاء سوبر"، مع إيموجي "ممزوج بين أيدي تصفق ووجوه غاضب وأخرى ضاحكة.

من جانبه، نشر رياض محرز، نجم الأهلي، صورة من المباراة، التي محمد الهويش وأمامه جواو فيليكس وحارس الفيحاء موسكيرا، في الدقائق الأخيرة، مع إيموجي لأيدي تصفق ووجوه تضحك.

وبالمثل فعل مدافع الأهلي، ميريح ديميرال، الذي علق على تغريدة عبر منصة (إكس)، باحتساب ركلة جزاء للنصر، ليعلق أيضًا بالوجوه الضاحكة.

