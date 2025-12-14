Saudi Arabia v United States - Gold Cup 2025Getty Images Sport
محمود خالد

"أراه أفضل من حارس الأردن" .. أسطورة الهلال يوجه نصيحة "خاصة" إلى نواف العقيدي!

قبل ملحمة نصف نهائي كأس العرب..

يستعد المنتخب السعودي لملحمة كروية جديدة، أمام نظيره الأردني، في صراع الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب "FIFA قطر 2025".

الأخضر الذي يبحث عن أول تتويج منذ عام 2003، يواصل المضي قدمًا مع "مدربه" هيرفي رينارد، في مواجهة الأردن، الذي يعيش فترة ذهبية، بعد تأهله لنهائي كأس آسيا، وبلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وتقام مباراة السعودية والأردن، على ملعب البيت، الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب 2025، حيث يعبر الفائز إلى المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة المغرب والإمارات.

  • Mohamed Al-Deayea HIC DesktopGettyImage

    رسالة من الدعيع إلى نواف العقيدي

    مع المنتخب الوطني، تتنحى صراعات الأندية، هكذا خرج صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب، محمد الدعيع، أسطورة الهلال، ليوجه نصيحة إلى نواف العقيدي، حارس مرمى الأخضر، من أجل "الحدّ" من خطورة الأردن.

    وقال الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه يجب على نواف العقيدي، أن تكون توجيهاته مستمرة مع الثنائي حسان تمبكتي ووليد الأحمد.

    وذكر الدعيع بأن المنتخب الأردني يلعب على الكرات المرتدّة، ورغم ذكاء اللاعبين، سواءً الأظهرة أو في العمق، بالتعامل مع المرتدّات، ولكن الحارس لا يشاركهم تلك التحركات، وبالتالي يجب على العقيدي أن يوجه التوجيهات باستمرار حتى آخر دقيقة من المباراة، سواءً للخط الرباعي أو محور الوسط، عبد الله الخيبري.

    • إعلان

  • تحذير قلبي الدفاع .. وحارس النصر أفضل من أبو ليلي

    وحرص الدعيع أيضًا على توجيه رسالة تحذير إلى الثنائي وليد الأحمد وحسان تمبكتي، بضرورة التواصل مع بعضهما والحرص على "لغة الكلام"، مستشهدًا بأحداث مباراة فلسطين، في ربع النهائي، ليؤكد أن فرصة أو اثنتين في كل شوط، قد تنهي الأمور.

    في المقابل، تطرق الدعيع للحديث عن يزيد أبو ليلى، حارس مرمى المنتخب الأردني، مؤكدًا أن لاعبي السعودية لديهم إمكانات التسديد والكرات العرضية.

    وبالمقارنة بين حارسي السعودية والأردن، قال الدعيع إن نواف العقيدي أفضل من يزيد أبو ليلى، وفقًا لمسيرته مع النصر والأخضر.

  • FIFA Arab Cup TrophySC

    كيف تأهلت السعودية والأردن إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد مشوار متوازن وأداء متصاعد بين مرحلة المجموعات ودور الثمانية.

    ففي المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ التي ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب، احتل الأخضر مركز "الوصافة" برصيد 6 نقاط خلف المغرب "المتصدر".

    وفاز المنتخب السعودي على عُمان بنتيجة (2-1) وجزر القمر (3-1)، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب بهدف دون رد، ليحتل "الوصافة" ويضرب موعدًا مع نظيره الفلسطيني.

    وبعد مواجهة ماراثونية نجح المنتخب السعودي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من كأس العرب عقب فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الأخضر مشواره في البطولة بثقة كبيرة.

    أما عن منتخب الأردن، فقد قدم مسيرة رائعة في كأس العرب "فيفا 2025"، حيث حافظ على مسيرته خالية من الهزائم في أولى أربع مباريات، مع تحقيق انتصارات عريضة خلال دور المجموعات، بعدما استهل مشواره بالفوز على الإمارات (2-1)، ثم اكتساح الكويت (3-1) ومصر (3-0)، ليتأهل بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة.

    ورغم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها يزن النعيمات، نجم الأردن، في مباراة العراق، في ربع النهائي، والتي تم تشخيصها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، إلا أن النشامى اعتمدوا سلاح "الدفاع" أمام ضغط أسود الرافدين، وتمكنوا من الفوز عليهم (1-0)، ليعبروا إلى نصف النهائي.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group BGetty Images Sport

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث يستعد للتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى، ورغم ذلك نجح في قيادة الفريق إلى التأهل للمونديال 2026 عبر التصفيات الآسيوية.

    جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

0