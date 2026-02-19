كشف محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، عن مرض شقيقه والنجم الأسبق عبدالله، مناشدًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتدخل لعلاجه سواء داخل المملكة أو خارجها.
مناشدة إلى خادم الحرمين وولي العهد لعلاجه .. رسالة مؤثرة من محمد الدعيع بعد مرض شقيقه عبدالله
ما القصة؟
فاجأ "الأخطبوط" جماهيره برسالة مؤثرة عن الحالة الصحية لعبدالله الدعيع، موضحًا معاناته من مرض، لم يكشف عن ماهيته.
صاحب الـ53 عامًا خرج برسالة مؤثرة، معددًا أفضال شقيقه الأكبر عليه سواء داخل الملعب أو خارجه.
وأرجع الدعيع الصغير لشقيقه الأكبر الفضل في حصوله على لقب "حارس القرن في آسيا"، كونه كان قدوة له داخل المستطيل الأخضر بفضل مسيرته الكروية التي مهدت الطريق له.
رسالة محمد الدعيع المؤثرة لشقيقه
أما عن نص رسالة "الأخطبوط"، فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الأخوة مو كلمة تنقال... الأخوة موقف وظهر وما ينحني وقلب ما يتغير، وأنت بالنسبة لي مو مجرد أخ... أنت مثل أعلى أفتحر فيه وقدوة أتعلم منها معنى الإصرار والثبات".
وأضاف: "تعلمت منك إن الطموح ما له سقف، ون النجاح يحتاج صبر وقلب شجاع. وسيد حراس آسيا ما جا من فراغ... جاء من تعبك واجتهادك وحضورك اللي يفرض الاحترام علمتني وربيتني وبإصرارك وحرصك إني أكون أفضل حارس حصلت على لقب الأغلى حارس القرن في آسيا كله بفضل الله وفضلك أنت، لأنك كنت دايمًا الداعم الأول والقدوة قبل أي إنجاز".
محمد الدعيع تابع: "ربّانا أبوي الله يرحمه على المحبة والقيم وراح من الدنيا، واليوم أنت أبونا يا أبو فواز... وأنت لنا الذخر والفخر والسند بعد الله".
مناشدة لخادم الحرمين وولي العهد
في ختام رسالة محمد الدعيع بشأن مرض شقيقه، كانت الكلمة موجهة لولاة الأمر..
"اليوم مرضك ابتلاء من الله وأجره عظيم بإذن الله، الله يشفيك ويعافيك ويطول بعمرك، ويخليك لنا سند وفخر دايم، ويرد لك صحتك كاملة .. واحنا في مملكة العز والخير والدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ما يقصرون مع من خدم الوطن".
عبدالله الدعيع يطلب العلاج داخل المملكة أو خارجها
صاحب الـ64 عامًا رد على رسالة شقيقه الأصغر، متمنيًا أن توجه له لفتة من الملك أو ولي العهد، مع استمرار الحديث بغموض عما يعانيه.
وعلق عبدالله الدعيع: "ونعم الأخ والعضيد الله يخليك لي .. وحكومتنا لا تألو جهدًا في صحة كل مواطن ومقيم، وبإذ الله أجد لفتة كريمة للوقوف على حالتي الصحية في الداخل أو الخارج.
"أدام الله على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله الصحة والعافية وسدد خطاهم".
مسيرة عبدالله الدعيع في الملاعب
طوال مسيرته الكروية، مثّل عبدالله الدعيع ناديي الطائي والهلال فقط، قبل الاعتزال عام 1997، بعد خمس سنوات من انتقاله لنادي العاصمة.
وتوج الدعيع الأكبر بعدة بطولات مع الهلال، منها الدوري السعودي 1995-1996، وكأس آسيا 1997.
مسيرة محمد الدعيع في الملاعب
حال الدعيع الأصغر كحال شقيقه الأكبر، إذ بدأ مسيرته في الطائي ومنه إلى الهلال في عام 1999.
مع الزعيم، خاض "الأخطبوط" 246 مباراة، استقبل 191 هدفًا وخرج بشباك نظيفة من 131 لقاء، بحسب ترانسفير ماركت.
أما على صعيد البطولات، فحدث ولا حرج: 4 دوري سعودي، 6 كأس ولي العهد، بجانب كأس آسيا للأندية الأبطال وكأس السوبر القاري وغيرهم.